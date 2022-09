ORF III am „Kulturdienstag“: Premiere für „Erbe Österreich“-Doku „Habsburgs Privilegien“

Außerdem: Neue Folge „erLesen“ mit Heidenreich, Manker und Eckhart

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ präsentiert am 13. September 2022 einen dreiteiligen „Erbe Österreich“-Hauptabend, u. a. mit der Neuproduktion „Habsburgs Privilegien“ sowie den Filmen „Die Habsburg-Connection – Das geheimnisvolle Königshaus bei Wiener Neustadt“ und „Das Wiener Rathaus“. Danach sind Kabarettistin Lisa Eckhart, Schriftstellerin Elke Heidenreich und Theatermacher Paulus Manker zu Gast bei Heinz Sichrovsky in einer neuen Folge des Literaturmagazins „erLesen“.

Den Hauptabend eröffnet „Erbe Österreich“ mit der Doku-Premiere „Habsburgs Privilegien“ (20.15 Uhr). Heutzutage ist es selbstverständlich, dass sich auch gekrönte Häupter dem Recht ihres Landes unterwerfen. Doch noch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein stellte sich das Haus Habsburg über das Gesetz. Trotz der vielen Verfehlungen der Herrscherfamilie stand kein einziges Mitglied je vor Gericht. Der Film stellt exemplarisch einige Straftaten der Habsburger vergleichbaren Verfehlungen niedriger gestellter Menschen gegenüber und zeigt so die damalige Doppelmoral.

Anschließend macht sich „Die Habsburg-Connection – Das geheimnisvolle Königshaus bei Wiener Neustadt“ (21.05 Uhr) auf die Suche nach den verborgenen Spuren fremder Monarchien im Süden Wiens. Denn das Netzwerk der Habsburger reichte weit, auch in Herrscherfamilien an sich verfeindeter Länder.

Danach führt in einer weiteren „Erbe Österreich“-Produktion Karl Hohenlohe durch „Das Wiener Rathaus“ (21.55 Uhr). Mit 1.575 Räumen auf rund 20.000 Quadratmetern wurde das neue Amtsgebäude 1883 fertiggestellt. Für seinen Platz gegenüber dem heutigen Burgtheater hatte der damalige Bürgermeister Cajetan Felder intensiv mit Kaiser Franz Joseph I. verhandeln müssen, denn der ursprünglich geplante Standort nahe dem Stadtpark war ihm nicht prominent genug.

Danach meldet sich das Literaturmagazin „erLesen“ (22.45 Uhr) zurück aus der Sommerpause. Diesmal zu Gast bei Moderator Heinz Sichrovsky:

Kabarettistin Lisa Eckhart mit ihrem zweiten Roman „Boum“: Die bitterböse Satire erzählt von einer jungen Österreicherin, die der Liebe nach Paris folgt und dort allerhand erlebt. Paulus Manker, Enfant terrible des heimischen Theaters, beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit der Künstlerin und Muse Alma Mahler-Werfel. In seinem neuen Buch „Das große Alma Mahler Album“ präsentiert er nun Fotos von Almas Leben und Lieben, wie es sie bisher noch nie zu sehen gab – alle aus seiner Privatsammlung. Elke Heidenreich ist eine der bekanntesten und launigsten Literaturkritikerinnen des deutschen Sprachraums: In „Ihr glücklichen Augen“ nimmt sie die Leserschaft in kurzen Geschichten mit zu ihren weiten Reisen und erzählt von besonderen Straßen, gutem Essen und ihrer unstillbaren Neugier in fremden Ländern und Städten.

