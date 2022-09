Endlich wieder live: Der Girls! TECH UP-Erlebnistag 2022

Girls! TECH UP eröffnet Mädchen neue Perspektiven und zeigt ihnen, wie spannend ihre berufliche Zukunft aussehen kann – mit inspirierenden Gesprächen, nützlichen Infos und vor allem Spaß Michaela Leonhardt, Girls! TECH UP-Initiatorin 1/2

In der gesamten Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik werden Nachwuchskräfte dringend gesucht. Mädchen haben ein großes Potential, das wir ihnen aufzeigen wollen. Ich freue mich, dass uns so viele Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen OVE-Generalsekretär Peter Reichel 2/2

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet der Erlebnistag Girls! TECH UP dieses Jahr endlich wieder live und in vollem Umfang statt: Am 14. Oktober können sich Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren im Haus der Ingenieure in Wien aus erster Hand über (elektro)technische Berufe informieren, weibliche Vorbilder kennenlernen und ihre Talente testen.

Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung – um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, spielen innovative Technologien aus dem Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik eine wesentliche Rolle. Technikerinnen und Ingenieurinnen sind gefragt wie nie zuvor, die Zukunftsperspektiven für Frauen in technischen Berufen besser denn je. Beim Girls! TECH UP-Erlebnistag können Schülerinnen in verschiedene Berufsfelder schnuppern, ihr technisches Geschick bei zahlreichen Mitmachstationen testen und erste Kontakte zu Top-Unternehmen knüpfen.

Role Models für den weiblichen Fachkräfte-Nachwuchs

Girls! TECH UP ist die ideale Gelegenheit, um Technikerinnen und Ingenieurinnen kennenzulernen und an ihren persönlichen Erfahrungen teilzuhaben. Denn Frauen in technischen Berufen sind inzwischen längst nicht mehr die Ausnahme. Doch wie haben sie Karriere gemacht? Welche Ausbildung ist zielführend? Beim Erlebnistag können die Schülerinnen auch erste Kontakte für berufspraktische Tage, ein Praktikum oder Schnuppertage für eine Lehre knüpfen. „Girls! TECH UP eröffnet Mädchen neue Perspektiven und zeigt ihnen, wie spannend ihre berufliche Zukunft aussehen kann – mit inspirierenden Gesprächen, nützlichen Infos und vor allem Spaß“ , so Initiatorin Michaela Leonhardt.

Top-Unternehmen mit Mitmachstationen

„In der gesamten Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik werden Nachwuchskräfte dringend gesucht. Mädchen haben ein großes Potential, das wir ihnen aufzeigen wollen. Ich freue mich, dass uns so viele Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen“ , betont OVE-Generalsekretär Peter Reichel. Folgende Projektpartner bieten diesmal bei Girls! TECH UP Mitmachstationen an und geben Einblicke in die Berufsfelder der Zukunft: A1 Telekom Austria, AIT Austrian Institute of Technology, APG Austrian Power Grid, Bosch, Eaton Industries, FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Frequentis, ÖBB Infrastruktur, Siemens, Technisches Museum Wien, Verbund und Wiener Stadtwerke. Mit dabei sind außerdem das tgm – Die Schule der Technik, die HTLs Mödling und Hollabrunn, die HAKdigBiz sowie die Vereine sprungbrett, Haus der Mathematik, und „PCs für alle“.

Anmelden, mitmachen und gewinnen

Girls! TECH UP ist eine Initiative von OVE Fem, der Plattform für Fachexpertinnen und weibliche Führungskräfte in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren, teilnehmen können Einzelpersonen oder Schulklassen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich. Unter allen Teilnehmerinnen werden Galaxy A52s 5G-Smartphones, gesponsert von A1, verlost. Informationen & Anmeldung: www.girlstechup.at

Jetzt noch einreichen für den Role Model-Award

Noch bis 18. September läuft die Einreichfrist für den zweiten Girls! TECH UP-Role Model-Award. Teilnahmeberechtigt sind weibliche Lehrlinge und Expertinnen, die einen technischen Beruf in der Elektrotechnik, Informationstechnik oder Energiewirtschaft ausüben, aber auch Studentinnen oder HTL-Schülerinnen. In selbst gedrehten Kurz-Videos sollen sie ihre Freude am Beruf bzw. ihre Begeisterung für die Technik vermitteln. Details ebenfalls unter www.girlstechup.at.

Über OVE Fem:

OVE Fem ist das Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Es richtet sich an Studentinnen, Professorinnen, Expertinnen und weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Die Plattform fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch und hilft, Synergien zu finden und zu nutzen. Außerdem will OVE Fem schon bei Schülerinnen das Interesse an technischen Berufen wecken sowie die Möglichkeiten anhand konkreter Rollenbilder aufzeigen, unter anderem mit der erfolgreichen Initiative Girls! TECH UP.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Mit seinen Kerngebieten elektrotechnische Normung, Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

Girls! TECH UP

Der Erlebnistag für Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren

Datum: 14.10.2022, 08:30 - 16:00 Uhr

Ort: Haus der Ingenieure

Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.girlstechup.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband für Elektrotechnik OVE

Mag. Cornelia Schaupp

Presse & Kommunikation

+43 1 587 63 73 - 534

c.schaupp @ ove.at

www.ove.at