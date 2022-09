Bis zu 701.000 sahen gestriges „IM ZENTRUM Spezial“ zur Bundespräsidentenwahl

Wien (OTS) - Es war der Auftakt des ORF-Schwerpunkts zur Bundespräsidentenwahl: Bis auf den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen diskutierten gestern, am 11. September 2022, alle Bewerber in einem „IM ZENTRUM Spezial“ bei Claudia Reiterer. Es war gleichzeitig das erste Aufeinandertreffen der sechs Herausforderer im Fernsehen:

Bis zu 701.000 ließen sich die Gesprächsrunde um 22.10 Uhr nicht entgehen, im Schnitt waren 617.000 bei 33 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Groß auch das Interesse der jungen Seherinnen und Seher mit 26 bzw. 20 Prozent Marktanteil.

Weiter geht es ab Donnerstag, 15. September: Die „ZIB 2“ lädt die Bundespräsidentschaftskandidaten um 22.00 Uhr zum Live-Interview. Den Beginn macht Gerald Grosz, es folgen Heinrich Staudinger (16. September), Tassilo Wallentin (19. September), Alexander Van der Bellen (20. September, zugeschaltet aus New York), Michael Brunner (22. September), Walter Rosenkranz (26. September) und Dominik Wlazny (27. September).

Alle Infos zum ORF-Fahrplan zur Bundespräsidentenwahl sind unter presse.ORF.at abrufbar.

