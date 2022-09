Die „Soko Donau“ und ein „Geliebter Mörder“

Außerdem am 13. September in ORF 1: Die „Soko Kitzbühel“ untersucht einen „Mord auf Raten“

Wien (OTS) - Ein „Geliebter Mörder“ beschäftigt die „Soko Donau“, die im gleichnamigen neuen Fall des ORF/ZDF-Krimi-Dauerbrenners am Dienstag, dem 13. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in der Kunstszene auf Spurensuche geht. Mit einem „Mord auf Raten“ bekommen es die Kolleginnen und Kollegen der „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr in Tirol zu tun.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Geliebter Mörder“ (Dienstag, 13. September, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Maddalena Hirschal in einer Episodenrolle; Regie: Katharina Heigl

Die chilenische Studentin Louisa Gomez wird ermordet aufgefunden. Das Gesamt-Arrangement der in Folie gewickelten Toten erinnert an die Arbeit des Künstlers Johann Mensing (Christoph Luser). Gomez war nicht nur eine von Mensings Fotovorlagen, als drittes Opfer fügt sie sich nahtlos in die Reihe von erstickten Frauen ein, die seine Modelle waren. Für den damaligen Mordverdacht saß er in U-Haft, kam nur aufgrund der zu dünnen Spurenlage am Tatort frei. Ein Freak, wie Mensing meint, der sein künstlerisches Markenzeichen für die Morde benutzt hat – er selbst habe für den Tatzeitpunkt ein Alibi. Bestätigt wird dies durch seinen Galeristen Uwe Springer (Michael Rotschopf) und Journalistin Alexandra Rohrbach (Maddalena Hirschal), mit der er seit seiner Zeit im Gefängnis liiert ist. Die Sache scheint klar zu sein, doch welche Rolle spielt Nachbar Peter Dürr (Dominic Marcus Singer)?

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Kitzbühel – Mord auf Raten“ (Dienstag, 13. September, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Wolfgang Böck und Katharina Haudum in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Das Damoklesschwert hängt über Reinhard Schattner (Wolfgang Böck). Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends, der Unternehmer ist davon überzeugt, dass er von jemandem aus seinem Umfeld vergiftet wird. In Schattners Blut kann dann tatsächlich das hochgiftige Thallium festgestellt werden, und so kommt das Team der „Soko“ zum Einsatz. Dr. Stefanie Löcker (Veronika Polly) wird als Undercover-Pflegerin eingeschleust. Sie entdeckt einige Ungereimtheiten in Schattners Familie – und bringt sich damit selbst in Gefahr.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ und „Soko Donau“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at