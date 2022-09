FPÖ – Nepp fordert harte Strafen für Klima-Terroristen

Sieben Millionen Euro Schaden durch Klebeaktionen entstanden

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert nach der heutigen neuerlichen Klebeaktion ein hartes Vorgehen des Rechtsstaates gegen die Klima-Terroristen in Wien. „Wir dürfen uns nicht von wohlverstandsverwahrlosten und arbeitsscheuen Gestalten in Geiselhaft nehmen lassen. Wenn es Leute gibt, die die Wiener mutwillig daran hindern, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen oder durch solche Maßnahmen Menschenleben gefährden, weil Einsatzfahrzeuge nicht mehr durchkommen, dann darf es hier keine Toleranz geben“, so Nepp, der darauf verweist, dass diese Klebechaoten bereits einen finanziellen Schaden von über sieben Millionen Euro angerichtet haben.

