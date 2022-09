willhaben erneut unter den besten Arbeitgebern Europas

willhaben in der Kategorie „Medium“ bei „Europe’s Best Workplaces 2022“ ausgezeichnet

Great Place to Work® ermittelte zum 20. Mal die besten Arbeitsplätze in Europa

1,4 Millionen ArbeitnehmerInnen aus 21 Nationen haben abgestimmt



Nachdem willhaben von Great Place to Work® heuer zum bereits 13. Mal zu einem von Österreichs besten Arbeitgebern ernannt wurde, gab es am 8. September 2022 in Venedig erneut Grund zur Freude, denn: Das international tätige Forschungs- und Beratungsnetzwerk zeichnete nun „Europe’s Best Workplaces 2022“ aus – und das zum bereits 20. Mal. Im Rahmen dieser Verleihung schaffte es willhaben als eines von mehr als 3.000 an der Bewertung teilnehmenden Unternehmen in die europäische Bestenliste von Great Place to Work® und erreichte dabei den 39. Platz. Somit darf sich Österreichs größter digitaler Marktplatz zu den Top 40-Arbeitgebern in der Kategorie „Medium“ (50 bis 499 Mitarbeitende) in ganz Europa zählen.

willhaben unter den besten Arbeitgebern aus 21 Ländern

Basierend auf einer Analyse der Arbeitsplatzprogramme von mehr als 3.000 teilnehmenden Unternehmen sowie einer Befragung von rund 1,4 Millionen MitarbeiterInnen in ganz Europa hat Great Place to Work® die besten Arbeitgeber in 21 europäischen Ländern ermittelt. Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben, freut sich, mit ihrem Team im internationalen Ranking erneut reüssiert zu haben: „Es macht uns unfassbar stolz, auch heuer zu Europas besten Arbeitgebern gekürt worden zu sein. Ein wertschätzendes Miteinander, Teamwork auf Augenhöhe und eine authentische Unternehmenskultur, die von den mehr als 300 WillhabingerInnen mitgeprägt wird, bilden die Basis für dieses sensationelle Ergebnis. Zu den besten Arbeitergebern Europas zu zählen, ist nicht nur eine großartige Anerkennung für jeden und jede Einzelne von uns, sondern trägt auch dazu dabei, die besten Talente aus ganz Europa für uns zu begeistern. Die ‚Europe’s Best Workplaces‘-Auszeichnung sowie die ‚Great Place to Work®‘-Zertifizierung, die wir heuer zum 13. Mal erhalten haben, sind für viele ein nennenswerter Ansporn, um sich bei uns zu bewerben. Umso erfüllender ist es, neue WillhabingerInnen nach einem erfolgreichen Recruiting-Prozess bei uns willkommen zu heißen und ihnen zu zeigen, dass ‚Europe’s Best Workplace‘ bei uns nicht nur eine Auszeichnung, sondern gelebte Realität ist.“

Transparenz, Teilhabe und die Möglichkeit, sich zu entfalten

Mercedes Krutz, Head of HR & Marketing bei willhaben, erklärt indes, was das Unternehmen – sowohl in Österreich, als auch auf europäischer Ebene – zu einem großartigen Arbeitsplatz macht: „Nachdem wir bereits 13 Mal als ‚Great Place to Work®‘ zertifiziert wurden und großen Wert auf den internen Austausch mit unseren WillhabingerInnen legen, verfügen wir über einen großen Schatz an Wissen, was sich ArbeitnehmerInnen wünschen, um sich im Job so richtig wohl zu fühlen. Dabei zeigt sich immer wieder, wie wichtig Transparenz, Teilhabe und Entfaltungsmöglichkeiten sind. Unser Team kennt unsere Strategie, unsere Unternehmensziele und unsere Ergebnisse nicht nur – es definiert sie eigenständig mit und trägt damit maßgeblich und mit Leidenschaft zu unserem Erfolg bei. Wir zelebrieren unsere Bestleistungen intern mit dem Customer Award oder dem Sales Award, lernen aber auch aus unseren Fehlern und thematisieren bei den ‚willhaben-FuckUps‘, was besser hätte laufen können. Trotz (oder gerade wegen) unseres starken Wachstums und der großen Vielfalt, die sich in unserem ganz außergewöhnlichen Team widerspiegelt, haben wir es geschafft, eine gemeinsame und gelebte Unternehmenskultur voranzutreiben. Unsere Corporate Culture-KoordinatorInnen spielen eine maßgebliche Rolle dabei, dass sich alle WillhabingerInnen entfalten und ihre Ideen einbringen können. Wir freuen uns sehr, dass dies einmal mehr mit der ‚Europe’s Best Workplaces‘-Zertifizierung gewürdigt wurde.“

Über „Europe’s Best Workplaces 2022“:

Great Place to Work® identifiziert die besten Unternehmen, die großartige Arbeitsplätze in Europa schaffen, mit der Veröffentlichung einer jährlichen Liste. Diese Liste zeichnet Unternehmen in vier Größenklassen aus: „Small“ (10 bis 49 MitarbeiterInnen), „Medium“ (zwischen 50 und 499 MitarbeiterInnen), „Large“ (mehr als 500 MitarbeiterInnen) und „Multinational“ (mindestens 1.000 MitarbeiterInnen über mehrere Länder). Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen in den 21 Ländern, die auf der Liste vertreten sind, auf einer oder mehreren nationalen Great Place to Work®-Listen erscheinen (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Zypern).

