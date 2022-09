REDEN WIR ÜBER KLIMASCHUTZ

Die "KliNa" Nachhaltigkeitsinitiative bei FCP

Wien (OTS) - Das Wiener Ingenieurbüro FCP bündelt in der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsinitiative (kurz „KliNa“) alle nachhaltigen Dienstleistungen zur Umsetzung klimafreundlicher Bauprojekte. Unter anderem unterstützt FCP Städte und Gemeinden mit maßgeschneiderten Klimaschutzkonzepten auf ihrem Weg zur Klimaneutralität.

Um in Österreich die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, müssen die Netto-Emissionen um durchschnittlich 4,8% pro Jahr reduziert werden. Das schätzt die Energieagentur Österreich in einer aktuellen Studie*. Die Baubranche als Verursacher von einem großen Anteil an CO2-Emissionen muss einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. FCP (Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH), ein führendes Wiener Ingenieurbüro im Hoch- und Tiefbau, ist sich dieser Verantwortung bewusst und setzt weitere konkrete Schritte. Mit der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsinitiative (kurz „KliNa“) trägt FCP zur Bewusstseinsbildung bei und schafft einen Rahmen für nachhaltige Dienstleistungen in den Bereichen Bauen, Sanieren und Mobilität.

Klimafreundliche Projekte

Damit zukunftsfähige Städte, Infrastruktur und Gebäude entstehen, braucht es innovative Technologien und ganzheitliche Systemkonzepte. Um diese Themen weiter zu forcieren, hat FCP die „KliNa-Initiative“ gegründet. „KliNa“ steht für Klimaschutz & Nachhaltigkeit und umfasst das breite Spektrum an Dienstleistungen von FCP zur Umsetzung klimafreundlicher Projekte. Damit soll das Verständnis und das Bewusstsein intern wie auch extern gestärkt werden.

„ Die KliNa-Initiative wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen, um das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen in den Mittelpunkt zu rücken “, so Robert Schedler, geschäftsführender Gesellschafter bei FCP.

Mittlerweile wurde die Nachhaltigkeitsinitiative auf alle Unternehmensbereiche ausgeweitet. Zu den nachhaltigen Dienstleistungen bei FCP zählen unter anderem das Erstellen von Sanierungskonzepten, klimafreundlichen Mobilitätskonzepten sowie Gebäudebegrünungskonzepten, Gebäudezertifizierungen, Simulationen anhand von Computermodellen, nachhaltiges Wassermanagement und Ökobilanzierung. Besonders die EU-Taxanomie ist in den letzten Monaten in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Für diese Themenbereiche setzt FCP einen Schwerpunkt in der Digitalisierung und sieht hier eine große Chance für mehr Energieeffizienz im Bauwesen.

Schedler weiter: „ Wir haben festgestellt, dass unsere Mitarbeiter:innen ein großes Verständnis für Klimaschutz haben und im Unternehmen ein enormes Wissen zum Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen vorhanden ist. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Nachhaltigkeit, das betrifft nicht nur den Ausbau grüner Infrastrukturprojekte, sondern auch das Planen und Bauen von klimafitten Gebäuden. “

Klimaneutrale Städte und Gemeinden

Ein weiteres Kernthema der „KliNa“-Initiative sind die Klimaschutzkonzepte für Städte und Gemeinden. „ Unsere öffentlichen Auftraggeber:innen wenden sich an uns, damit wir Konzepte zur CO2-Einsparung im Gebäude- oder Infrastrukturbereich erarbeiten “, so Schedler. „ Es gibt viele Maßnahmen, um die Klimaneutralität zu erreichen, aber um herauszufinden welche sinnvoll und effizient sind, braucht es Know-How, Erfahrung und vor allem Mut. “ Die Expert:innen der verschiedenen Kompetenzbereiche bei FCP unterstützen und beraten Bauherr:innen, Gemeindevertreter:innen und Planer:innen bei Klimaschutzprojekten und setzen diese in Folge gemeinsam um.



Ein Tag im Zeichen des Klimaschutzes am Bau

Erstmals veranstaltet FCP am 21.9.22 auf der TU Wien den #KliNa-Tag, bei dem es um relevante Nachhaltigkeitsthemen im Bauwesen geht. Vertreter:innen aus Forschung, Wirtschaft und Politik halten Fachvorträge und liefern Erfahrungsberichte sowie Best-Practice-Beispiele. Die Expert:innen von FCP und VCE geben praxisnahe Einblicke in bereits erfolgreich umgesetzte Projekte. Themen sind unter anderem die das Kühlen von Gebäuden, die EU-Taxonomie, die Simulation von Bauwerksbegrünungen, die Berechnung von Ökobilanzen mit digitalen Modellen sowie Methoden zur CO2-Bilanzierung im Lebenszyklus von Infrastrukturprojekten. Weitere Informationen: www.fcp.at/klina-tag

