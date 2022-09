Infos, Rat & Tat: proPellets startet eigene Hotline

Unter 01-90 660 beantworten Expert*innen von Montag bis Samstag Fragen, vermitteln Pelletlieferanten und geben Informationen zum Umstieg auf den erneuerbaren Energieträger.

Wien (OTS) - Wo bekomme ich rasch Pellets her? Wie komme ich zu einer neuen Pelletheizung? Antworten auf Fragen aller Art rund um den nachhaltigen Energieträger aus Österreich beantworten ab sofort Exptert*innen an der Pellet-Hotline. Unter 01-90 660 gibt es von Montag bis Samstag 8.00 – 18.00 Uhr Antworten, Unterstützung und Infos auch für Menschen, die über einen Wechsel nachdenken.

Noch nie sind innerhalb eines Jahres so viele Menschen auf Pelletheizungen umgestiegen. „ Mehr als 20.000 Haushalte sind zu unserem umweltfreundlichen Energieträger gewechselt. Die Menschen suchen nach einer Alternative zu Gas und Öl. Für sie, aber auch für alle Interessierten bietet unsere Pellet-Hotline einfache, rasche und kompetente Unterstützung“, sagt Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets. „Unsere Mitarbeiter*innen beraten, wie man einen kompetenten regionalen Pelletlieferanten findet, oder darüber was nötig ist, wenn man aus der Nutzung fossiler Energieträger aussteigen will. “

Hotline als Chance für Veränderung

Neben Informationen für bestehende Pellets-Kund*innen ist die Hotline damit auch erste Anlaufstelle für Haushalte, die auf den nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieträger umsteigen wollen. Trotz aktuell hoher Preise sind Pellets nach wie vor deutlich günstiger als Heizöl extraleicht. Der Umstieg von einer alten fossilen Heizung auf eine moderne Pelletheizung ist eine wesentliche Maßnahme gegen die Klimakrise.

Über proPellets Austria

Vision und Ziel von proPellets ist die Energiewende beim Heizen. Pellets sollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass in Österreich fossile Energie durch erneuerbare Energie ersetzt wird. proPellets verbindet und vertritt die österreichische Pelletwirtschaft, auch als Schnittstelle und Informationsdrehscheibe zu Politik, Planern, Architekten aber auch Kunden, die beim Heizen auf erneuerbare Energie umsteigen wollen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

DI Dr. Christian Rakos

Geschäftsführer, proPellets Austria

+43 664 5146412

rakos @ propellets.at