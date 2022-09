AVISO: Morgen, Dienstag, 13.09., Schulkosten – PK mit AK Präsidentin Renate Anderl, 13.09., 9:30 Uhr

AK-Umfrage zeigt: Teuerung zwingt Eltern, bei Bildungsausgaben zu sparen

Wien (OTS) - Angesichts der massiven Teuerung in vielen Lebensbereichen hat das IFES-Institut für die Arbeiterkammer Eltern befragt, wie sie die hohe Inflation erleben und wie sich diese auf Kinder und Jugendliche auswirkt. Das Ergebnis schockiert: Schon jetzt führt die Teuerung dazu, dass Kinder und Jugendliche weniger an Bildungsangeboten wie Schulausflüge oder Musikkurse teilnehmen. Nach den langen Pandemie-Jahren mit vielen Einschränkungen für junge Menschen darf es nicht zu erzwungenen Einsparungen kommen, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefährden.

Über die Ergebnisse der Studie sowie Schlussfolgerungen sprechen:

AK Präsidentin Renate Anderl

AK Bildungsexpertin Elke Larcher

Achtung, geänderte Uhrzeit:

13. September 2022, 9:30 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske. Zudem bitten wir Sie bis spätestens 12. September 2022 um Anmeldung unter presse @ akwien.at.

Sie können die Pressekonferenz am Dienstag auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/bildungsteilhabe mitverfolgen. Fragen

können Sie auch via E-Mail an julian.bruns @ akwien.at stellen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Kommunikation

Julian Bruns

Mobil: +43 664 1525 111

julian.bruns @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at