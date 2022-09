Aktion „Wir stehen auf für Park und Wald“ am Sonntag, 18. September 2022, 15 Uhr

Aktion zum Schutz des Waldes und öffentlichen Zugang zum Toscanapark

Gmunden (OTS) - Gmunden, 11.8.2022: „Wir stehen auf für Park und Wald“ am Sonntag, 18. September 2022, 15 Uhr

Unter diesem Motto veranstaltet der Gmundner Verein Waldstattparkplatz eine Aktion zur Rettung des Auwaldes beim Toscanapark in Gmunden sowie für den öffentlichen Zugang zum Park. Start der Veranstaltung ist um 15 Uhr bei der Villa Toscana in Gmunden, der Weg führt durch den Park und Wald, entlang der Esplanade bis zum Rathausplatz. Dort wird die Abschlusskundgebung stattfinden.

Nach wie vor herrscht über die Zukunft der Toscanahalbinsel Ungewissheit. Die Rodung von 6.000 m² Wald für 227 Hotelparkplätze durch die Hotelerrichtungsgesellschaft ist noch immer nicht vom Tisch. Bau- und Rodungsbescheide wurden bereits letztes Jahr ausgestellt, allerdings ohne jedwede Kommunikation an die Bevölkerung. Darüberhinaus wurde die gesamte Toscanahalbinsel für mindestens 50 Jahre an die private Hotelerrichtungsgesellschaft verpachtet, was den öffentlichen Zugang für die Bevölkerung gefährdet. Auch das erfolgte ohne Information für die Öffentlichkeit.

Bereits seit über einem Jahr setzt sich der Gmundner Verein waldstattparkplatz für den Erhalt des Waldes ein und konnte die geplante Rodung des Waldes bis jetzt verhindern. Ohlsdorf 2 in Gmunden soll um jeden Preis vermieden werden.

Zusätzlich hat der Verein nun auch das Thema des öffentlichen Zugangs des Toscanaparks aufgegriffen und hierfür eine Petition gestartet, die noch bis 19. September 2022 läuft. Bereits über 4.200 Menschen haben diese unterzeichnet.

„Wir hoffen auf zahlreiche TeilnehmerInnen bei unserer geplanten Veranstaltung. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem alle Menschen, denen Wald und Toscanapark wichtig sind, durch ihre Präsenz bei der Veranstaltung dies auch persönlich zeigen müssen. Nur gemeinsam können wir was erreichen.“ so Vereins-Obmann Werner C. Binder.

Rückfragen & Kontakt:

Verein waldstattparkplatz

ZVR Zahl: 1164918714

Franz-Stelzhamerstraße 15, 4810 Gmunden

Obmann: Werner C. Binder, Tel Nr 0664 5494827

https://waldstattparkplatz.com/