The Brattle Group expandiert in Europa mit Büro in Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Die Brattle Group gab heute bekannt, dass sie ihre globale Reichweite mit der Eröffnung eines Büros in Paris, dem fünften Standort der Wirtschaftsberatung in Europa und dem vierzehnten weltweit, erweitert hat.

„Paris ist für viele unserer Kunden ein wichtiger strategischer Standort", so David Hutchings, Präsident von Brattle. „Unser neues Pariser Büro spiegelt den starken und wachsenden Kundenstamm von Brattle in Frankreich und die sich ständig ausweitende Natur unserer globalen Arbeit wider"

Das Pariser Büro wird gemeinsam von Principal Carlos Lapuerta, einem renommierten internationalen Schieds- und Wettbewerbsexperten, der seit mehr als drei Jahrzehnten für Brattle tätig ist, und Principal Laurent Eymard, einem Experten mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in Fusions-, Kartell- und Beihilfeverfahren vor der Autorité de la concurrence, französischen Gerichten und anderen europäischen Gerichten, geleitet.

„Brattle ist bestrebt, seinen europäischen Kunden außergewöhnliche Dienstleistungen zu bieten, und unsere Fähigkeit, dies zu tun, wird durch eine lokale Präsenz in einer Stadt, die weltweit als wichtiges Zentrum für Schiedsgerichtsbarkeit anerkannt ist, weiter verbessert", sagte Lapuerta, der seine Zeit zwischen Paris und London aufteilen wird.

„Der Pariser Markt ist auch durch immer komplexere Fusionen, kartellrechtliche Untersuchungen und zivilrechtliche Streitigkeiten gekennzeichnet", fügte Herr Eymard hinzu, der seine Zeit zwischen Paris und Brüssel aufteilen wird. „Unsere Präsenz hier ist eine ideale Ergänzung zu unserem starken globalen Wettbewerbsteam, das unsere Mandanten bei der Lösung komplexer Probleme in Frankreich, in der EU und weltweit unterstützt."

Die Experten von Brattle in Paris werden eng mit dem breiten Netzwerk interner Experten des Unternehmens sowie mit Branchenexperten und Wissenschaftlern aus ganz Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum zusammenarbeiten. In den letzten drei Jahren haben die Experten der Kanzlei weltweit in Schiedsverfahren mit einem Gesamtwert von über 20 Milliarden Dollar mündlich ausgesagt. Zu den Wettbewerbsexperten von Brattle gehören mehr als 100 interne und externe Experten, die auf Rechtsordnungen in aller Welt spezialisiert sind.

Erfahren Sie mehr über Brattles Pariser Büro.

Informationen zu BRATTLE

Die Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle beschäftigt über 500 talentierte Fachkräfte auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com.

Logo - https://mma.prnews wire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jake George,

The Brattle Group,

+1 (617) 234-5621,

Jake.George @ brattle.com