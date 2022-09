BÖTM Top-Seminar: kreativer Austausch zwischen Kollegen wichtiger denn je

Vom 5. bis 7.10. tagt der Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager. Mit Spannung wird Professor Peter Filzmeiers Analyse über das Image der Branche nach der Krise erwartet.

Riva del Garda (OTS) - Die große Krise des Tourismus scheint langsam überwunden zu sein. Aber der Fachkräftemangel bleibt ein Problem für alle Region. Über dieses und andere aktuelle Themen wird das BÖTM Destinationsnetzwerk bei seinem dreitägigen Seminar in Riva del Garda diskutieren.

Die Themen im Tourismus werden komplexer. Sei es der Fachkräftemangel, das Krisenmanagement oder die nachhaltige Gestaltung des Lebensraumes. „Im Grunde stehen alle Tourismusmanager derzeit vor denselben Herausforderungen“, sagt der BÖTM-Präsident Mathias Schattleitner. Umso wichtiger sei der Wissensaustausch unter Kollegen und die gemeinsame Plattform. Destinationen sind heutzutage mehr denn je gefordert, flexibel und rasch auf die sich ändernden Herausforderungen zu reagieren. „Das BÖTM Destinationsnetzwerks nimmt eine wichtige Rolle des regions- und bundesländerübergreifenden Dialogs wahr, der sich in der Zeit nach Corona immer mehr etabliert hat“, so Schattleitner.

Aufgaben und Bedeutung der Destinationen

Vom 5. bis 7. Oktober findet das alljährliche Top-Seminar des Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager, kurz BÖTM statt. In diesem Jahr wird erstmals außerhalb der Landesgrenzen, nämlich in Riva del Garda in Italien, getagt. Unter dem Motto „Aufgaben und Bedeutung der Tourismusdestinationen im wirtschaftlichen Gesamtsystem Österreichs“ stehen für die 250 geladenen Tourismusmanager spannende Vorträge, Diskussionen und Besichtigungen auf dem Programm.

Experten auf der Bühne

Zu den Referenten zählen unter anderem der Politikwissenschafter Peter Filzmaier, Architekt Patrick Lüth sowie die Neurowissenschafterin Monika Herbstrith-Lappe. Peter Filzmaier wird in seinem Vortrag das Image und den Stellenwert von Tourismuszielen vor, während und nach Corona thematisieren. Wie man qualifizierte Mitarbeiter gewinnt und behält, darüber wird Oskar Schwazer, der Geschäftsführer von Garda Trentino Tourismus sprechen. Architekt Patrick Lüth vom Snøhetta Studio in Innsbruck wird neue Impulse für den Tourismus durch Architektur geben. Das Büro setzte u.a. Projekte wie den Spielturm in den Swarovski Kristallwelten oder das Museumsquartier in Bozen um.

Aktuelles aus dem Bundesministerium gibt es von der Sektionschefin für Tourismus Ulrike Rauch-Keschmann hören. Lisa Weddig, die Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW) wird ihre „Head of Markets“ aufs Podium bitten, die über Veränderungen in der Zielgruppe und die Nachfrageentwicklung in den Märkten berichten werden. Zum Schluss präsentieren die Wirtschaftspartner, wie etwa A1 oder die Österreichische Post AG, Aktuelles aus ihren Reihen.

Über das BÖTM Destinationsnetzwerk

Das BÖTM Destinationsnetzwerk ist das offizielle Netzwerk der Tourismusregionen in Österreich und verbindet über 200 Mitglieder aus ganz Österreich. Das Ziel ist die Stärkung der regionalen Tourismuseinheiten, der Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Kooperationen und Weiterbildung im Tourismus. Jährlich findet das BÖTM Top Seminar in verschiedenen Tourismusdestinationen statt. Das Seminar wird von Lisa Loferer (Geschäftsführerin TVB Bad Gastein) und Christian Schirlbauer (BÖTM Generalsekretär) organisiert. Informationen unter: www.boetm.at

BÖTM Top-Seminar

Datum: 05.10.2022

Ort: Riva del Garda, Italien

Url: https://boetm.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse BÖTM, Gabriele Grießenböck, +43 676 83521617, gabriele @ griessenboeck.at, www.boetm.at