SPÖ-Bayr: Waldzerstörung kostet Menschenleben

Anfragebeantwortung legt Kurzsichtigkeit der Regierung bei globalem Waldschutz offen

Wien (OTS/SK) - „Die Beantwortung meiner jüngsten Anfrage zum Thema Entwaldung lässt erahnen, dass der österreichische Land- und Forstwirtschaftsminister kein übertriebenes Interesse am Erhalt der Wälder weltweit hat“, kritisiert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung. Entwaldung befeuert die Klimakrise und das globale Artensterben und geht oft mit der Vertreibung von Indigenen und anderen Menschenrechtsverletzungen einher. „Ich habe den Eindruck, dass die österreichische Regierung eine weitsichtige Gesetzgebung auf EU-Ebene eher blockiert als befördert. Viele wichtige Punkte wurden im Entwurf der EU-Waldschutzverordnung bereits verwässert. Die Rückverfolgbarkeit der Produkte wurde eingeschränkt und der Schutz von Wäldern, die keine Urwälder sind, gänzlich aufgegeben. Ebenso wurde verhindert, dass Nicht-EU-Bürger*innen Gesetzesverstöße in Europa anzeigen können. Das ist kein zukunftsweisendes Handeln, sondern das Bedienen der Interessen unverantwortlich agierender Unternehmen, die Profite auf Kosten von Menschen, Artenvielfalt und Klimaschutz machen“, so Bayr. ****

Europas Unternehmen sind aufgrund ihrer Importe von beispielsweise Holz, Soja, Palmöl, Rindfleisch, Kakao und Kaffee der zweitgrößte Verursacher weltweiter Entwaldung. „Wir brauchen keine Minimalkompromisse und immer neuen Schlupflöcher für verantwortungslose Unternehmen, sondern eine starke EU-Verordnung zum Stopp der Entwaldung in Lieferketten sowie einen österreichischen Land- und Forstwirtschaftsminister, der auf Seiten der Menschen und der Umwelt steht und sich nicht hinter mangelhaften Ministerrats-Entwürfen der Kommission versteckt“, fordert Bayr.

