Wiener Leibrentenpension lanciert Angebot am österreichischen Immobilienmarkt

Immobilienverkauf auf Leibrente - ein historisches Modell mit Zukunft

Wien (OTS) - Die Leibrente steht seit Jahrhunderten für ein bewährtes, wenngleich untypisches Modell des Immobilienverkaufs, bei dem der Kaufpreis in Raten und nicht einmalig überwiesen wird. Während Länder wie Deutschland, Spanien oder Großbritannien eine Vielzahl an Anbietern verzeichnen, die Immobilienverkäufe auf Leibrente professionell abwickeln, ist das Angebot in Österreich noch relativ überschaubar. Die 3SI Immogroup will das mit dem neuen Produkt, der Wiener Leibrentenpension ändern und setzt dabei auf jahrzehntelange Expertise und Erfahrung am heimischen Immobilienmarkt.

Niedrige staatliche Pensionen, hohe und weiter steigende Lebenshaltungskosten aber auch Schwierigkeiten beim Erhalt von Kredit- oder Leasingangeboten für größere Anschaffungen stellen Menschen im gehobenen Alter immer öfter vor finanzielle Herausforderungen. Der Immobilienverkauf auf Leibrente kann hierbei Abhilfe schaffen.

Im Gegensatz zu einem klassischen Immobilienverkauf wird dabei der vereinbarte Kaufpreis nicht wie üblich als Einmalzahlung an den Verkäufer überwiesen, sondern in regelmäßigen periodischen Raten. Mit Vertragsabschluss geht der Kaufgegenstand in das Eigentum des Käufers über, dieser muss sich ab diesem Zeitpunkt um die Instandhaltung der Immobilie kümmern. Auf Wunsch kann der Verkäufer sogar weiterhin in der Immobilie wohnen oder sich einen höheren Geldbetrag gleich zu Beginn auszahlen lassen. Die regelmäßigen Einkünfte sind zudem unabhängig von Inflation und Preisentwicklungen am Immobilienmarkt, wodurch die Leibrentenpension auch zur Wertsicherung dient. Der Verkauf auf Leibrente ist für Wohnungs- und Hausbesitzer ab 70 Jahren möglich.



Das Interesse an dieser Verkaufsform sei in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, richtig bekannt seien das Modell, seine Funktionsweise und Vorteile in Österreich aber noch nicht, so Geschäftsführer Michael Schmidt. „Mit dem neuen Online-Rechner, der nun auf www.leibrentenpension.at abrufbar ist, bieten wir Interessenten einen schnellen und unverbindlichen Weg, um in nur wenigen Schritten ein für ihre Immobilie mögliches Leibrentenmodell zu berechnen“ , erklärt Schmidt.

Die Wiener Leibrentenpension steht mit jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise am Immobilienmarkt für eine professionelle Betreuung beim Immobilienverkauf. Das von der Familie Schmidt geführte Unternehmen legt großen Wert auf individuelle und maßgeschneiderte Lösungen.



„Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und immer größerer Hürden für ältere Menschen bei der Kreditvergabe, ist der Verkauf einer Immobilie auf Leibrente eine alternative Möglichkeit an Geld zu kommen“ , so Schmidt. „Seine Immobilie zu veräußern ist immer ein großer Schritt. Verkäufer und Immobilie haben jedes Mal ihre ganz eigene Geschichte, weshalb wir stets eine eigenständige und persönliche Begleitung durch den gesamten Prozess anbieten. Mit der Wiener Leibrentenpension bieten wir nun in Österreich ein attraktives Modell für Personen im gehobenen Alter an, die ihre Immobilie auf Leibrente verkaufen und von den zahlreichen damit verbundenen Vorteilen profitieren möchten!“ .

Weitere Informationen:

www.leibrentenpension.at



ÜBER DIE WIENER LEIBRENTENPENSION

Die Wiener Leibrentenpension ist ein neues Produkt des Wiener Familienunternehmens 3SI Immogroup. Mit Expertise und Erfahrung am Immobilienmarkt arbeitet der Projektentwickler laufend an innovativen Services und setzt diese stets mit höchstem Qualitätsanspruch um. Der von Experten entwickelte Wiener Leibrentenrechner bietet nun die Möglichkeit, online in nur wenigen Schritten ein mögliches Leibrentenmodell zu ermitteln.

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

