Frauengesundheit gewinnt an Bedeutung

Frauengesundheitstagung am 22. Oktober stellt geschlechtsspezifische medizinische Herausforderungen in den Mittelpunkt

Wien (OTS) - Am 22.10.2022 findet an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien (hybrid vor Ort und online) erstmals die Frauengesundheitstagung als themenspezifische Plattform zum Wissenstransfer statt. Auch wenn in der letzten Zeit Bewegung in den Bereich gekommen ist, wird Frauengesundheit von vielen nach wie vor oft nur im Sinne der Gynäkologie im engeren Sinne verstanden. Dabei gibt es ein breites Feld an medizinischen Themen, die Frauen entweder stärker oder in anderer Weise als Männer betreffen. Expert*innen aus Medizin und Psychologie beleuchten in der eintägigen Veranstaltung mit neuen Daten, Forschungsergebnissen und aktuellen Erkenntnissen frauenspezifische Gesundheitsfragen, denen in der Routine des Gesundheitswesens oft nicht genug Platz eingeräumt wird. Zum Themenspektrum zählen etwa Zusammenhänge zwischen COVID und Schwangerschaft oder geschlechtsspezifische Aspekte von Long COVID, aber auch Suchterkrankungen und ästhetische Medizin. Dazu meint Dr. Monika Spiegel, Psychotherapeutin und Organisatorin: „Mit Initiativen wie dem Aktionstag der Frauengesundheit ist in letzter Zeit im Bereich der Gendermedizin schon einiges passiert. Unser Anliegen ist, diesen an sich erfreulichen Trend weiter anzutreiben und zum Wissenstransfer sowohl für Mediziner*innen als auch für das breite Publikum beizutragen. Wir hoffen natürlich, dass die Tagung den Teilnehmerinnen auch unmittelbar dabei hilft, ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und damit gegebenenfalls leichter an spezialisierte Hilfe zu kommen.“

Programmübersicht und Vortragende:

wissenschaftliche Leitung

Univ.-Prof.in Dr.in med. univ. Andrea Podczeck-Schweighofer

Eröffnungsrede: Frauengesundheit im Wandel der Zeit

Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger (Ehrengast)

Aspekte der frauenspezifischen Medizin

Univ.-Prof. Dr. Dr. Johannes Huber

Eine kritische Auseinandersetzung von Trends in der ästhetischen Medizin

Prim. Univ.-Prof. Dr. Matthias Rab

Covid – Eine besondere Herausforderung für Frauen – Genesen ist noch nicht gesund – Effizienz der Rehabilitation bei Post- und LongCovid

Dr.in med. Jördis Frommhold

Covid-19: Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt

Prim.a Univ.-Prof.in Dr. Dr.in Barbara Maier

Frauen, Herz und Hormone

Univ.-Prof.in Dr.in med. univ. Andrea Podczeck-Schweighofer

Epigenetik und frauenspezifische Tumorerkrankungen

Univ.-Prof. Dr. med. Martin Widschwendter

Frauen und Sucht – Die heimliche Sucht unheimlich zu trinken

Mag.a Dr.in Ute Maria Andorfer

Psychosoziale Gesundheit – Alter und Armut

Mag.a Dr.in Elisabeth Ponocny-Seliger

