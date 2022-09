Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 12. September 2022. Von Carmen Baumgartner-Pötz "Das Problem der ÖVP ist die ÖVP".

Innsbruck (OTS) - Laura Sachslehner hat mit ihrem unrühmlichen Abgang als Generalsekretärin schonungslos offengelegt, wer die wahre Belastung für die Volkspartei ist: nicht der Koalitionspartner, sondern die eigenen Leute.

Man stelle sich das Szenario in der freien Wirtschaft vor: Eine zu früh gepushte Mitarbeiterin von mittlerer Bedeutung rechnet nach einem Dreivierteljahr auf ihrem Posten vor laufenden Kameras mit der Chefetage ab. Verteilt verbale Watschen und erklärt sinngemäß, dass die Firma, der sie sich so verbunden fühlt, komplett auf dem falschen Dampfer sei. Da könne sie aus Gründen der inneren Überzeugung nicht mehr mit. Für einen gut bezahlten Job in einer kleinen Filiale reicht die Motivation aber noch. Vom Filialleiter kommt dafür Applaus.

Wie es ÖVP-Chef Karl Nehammer bei Laura Sachslehners Abrechnung am Samstag wohl gegangen ist? Dass die 28-Jährige eine Fehlbesetzung für das Parteisekretariat ist, hatte sich von Tag 1 an abgezeichnet. Der kolportierte Plan, Sachslehner nach der Tirol-Wahl zu ersetzen, ist allerdings schiefgegangen. Dank ordentlicher Unterstützung der „Parteifreunde“ aus dem Westen – Teile der Landespartei hatten den Konflikt um den Klimabonus vom Zaun gebrochen, dank bester Verbindungen ins Innenministerium wurde das Thema dort weitergespielt – hat der Parteichef eine weitere Schwächun­g erfahren. So langsam sollte sich Karl Nehamme­r tatsächlich fragen, wie er seine Partei führen will.

Denn mit Sachslehners Abgang ist der Gegenwind aus den eigenen Reihen nicht abgeflaut. Tirols Wirtschaftsbundchef Franz Hörl stand Gewehr bei Fuß, als es am Wochenende darum ging, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Dem Koalitionspartner Ideologiebesessenheit vorzuwerfen, weil dieser auf einem gemeinsam gefassten Gesetzesbeschluss – noch zur Zeit des messianisch verehrten Sebastian Kurz gefasst – beharrt: Nein, das Problem der ÖVP sind nicht die Grünen oder die anderen Parteien, sondern immer noch die eigenen Leute.

Sich selbst auf die Schulter klopfend, kann sich hingegen die FPÖ zurücklehnen. Denn das alte Spiel „Wer bedient den rechten Rand besser?“ haben bis auf die Ära Kurz noch immer die Blauen gewonnen. Das müsste eigentlich auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wissen, der die Russland-Sanktionen – eine EU-Entscheidung – erneut in Frage stellt. Etwas, was die Freiheitlichen von Anfang an getan haben.

Wenn die ÖVP nicht zerbröseln will wie die Democrazia Cristiana in den 1990er-Jahren in Italien, dann sollte Karl Nehammer seine Partei schleunigst einer Radikalkur unterziehen. Und die Frage klären, die Sachslehner so gnadenlos gestellt hat: Für welche Werte steht die ÖVP tatsächlich?





