FPÖ – Schnedlitz: SPÖ ist auch im Kampf gegen illegale Migration unfähig und unglaubwürdig

SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner sieht keine Asylkrise, für LH Doskozil ist die Situation aber „mehr als dramatisch“

Wien (OTS) - „Während SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner vor nicht einmal zwei Wochen im ORF-Sommergespräch Realitätsverweigerung betrieb und meinte, dass sie trotz Rekord-Asylanträgen keine ,Flüchtlingskrise´ sehe, schlug der burgenländische Landeshauptmann Doskozil heute Alarm und beschrieb die Migrationssituation als ,mehr als dramatisch´. Derartige Auffassungsunterschiede innerhalb einer einzigen Partei zeigen ganz klar: Die SPÖ ist nicht fähig, den so notwendigen Paradigmenwechsel in der Asyl- und Migrationspolitik, den wir Freiheitliche seit langem fordern, einzuleiten, ganz im Gegenteil. Sie versagt hier genauso, wie die schwarz-grüne Bundesregierung, die das Migrationschaos eskalieren lässt, und macht ihr damit die Mauer“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz heute zu Aussagen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in der ORF-Pressestunde.

Schon jetzt habe die Anzahl der Asylanträge mit mehr als 60.000 jene der Krisenjahre 2015 und 2016 im selben Zeitraum weit übertroffen. Ein sofortiger Asylstopp, echter Grenzschutz, konsequente Abschiebungen und eine restriktive „No-Way“-Politik müssten sofort umgesetzt werden – und das sei nur mit der FPÖ möglich.

