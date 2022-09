Filmfestspiele Venedig: Staatssekretärin Mayer gratuliert zu den Auszeichnungen für „Eismayer“ und „Vera“

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert „Eismayer“-Drehbuchautor und Regisseur David Wagner und der Golden Girls Filmproduktion zum Erfolg in Venedig. „Da kann man nur von einem großartigen Erfolg sprechen, wenn ein Spielfilmdebüt gleich bei seiner Weltpremiere mit dem Preis für den 'Besten Spielfilm' in der Settimana Internazionale della critica ausgezeichnet wird. Herzliche Gratulation an David Wagner und sein Team. Ebenso herzliche Glückwünsche an Schauspielerin Vera Gemma für den Preis als beste Schauspielerin für ihre Protagonistenrolle im Film 'Vera' und an das Regie-Duo Tizza Covi und Rainer Frimmel für den Preis für die beste Regie in der Wettbewerbssektion 'Orizzonti'“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Diese Würdigungen sind wunderbare Anerkennungen für die großen künstlerischen Leistungen und ein großer Erfolg für den österreichischen Film in seiner Gesamtheit, für dessen Relevanz, Vielfältigkeit und seine unterschiedlichsten Perspektiven.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at