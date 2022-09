FPÖ – Kassegger: Gewesslers Raumtemperatur-Limit und Energiespartipps sind einzige Bankrotterklärung!

Grüne „Klimaministerin“ ist längst rücktrittsreif

Wien (OTS) - Als „beispiellose Bankrotterklärung“ wertete heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. Dr. Axel Kassegger Ankündigungen der grünen „Klimaministerin“ Gewessler, wonach sie die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad Celsius limitieren, „Heizschwammerl“ verbieten und die Bürger mt Energiespartipps behelligen will. „Ihr Versagen als Ministerin und die schwarz-grüne Knieschuss-Sanktionsspirale haben dazu geführt, dass unser Land erst in diese Energiekrise geschlittert und die Versorgungs- und Standortsicherheit in höchstem Maß gefährdet ist. Sich jetzt hinzustellen und den angesichts der Preisexplosion ohnehin bereits verzweifelnden Bürgern und Unternehmern mit Temperaturlimits und Energiepartipps zu kommen, ist nichts anderes als ein Offenbarungseid ihres Totalversagens und eine Verhöhnung – der Rücktritt dieser Ministerin ist daher längst überfällig!“, so Kassegger.

In ihrer ideologischen Verblendung sei Gewessler offenbar genauso wenig wie Bundeskanzler Nehammer und Co. bewusst, was es bedeute, wenn die Industrie und energieintensive Unternehmen ihre Produktion reduzieren müssten. „Das bedeutet Stillstand, Existenznot, Arbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust für alle“, erklärte der freiheitliche Energiesprecher und betonte, wie dringend es Sofortmaßnahmen brauchen würde: „Die CO2-Steuer muss fallen, der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt und die Sanktionsspirale gegen Russland beendet werden. Es braucht eine Ministerin und eine Regierung, die in Krisenzeiten handelt, und nicht den Opfern des von ihr verursachten Dilemmas Tipps gibt, wie sie mit diesem umgehen sollen. Neuwahlen sind daher unausweichlich.“

