FPÖ-Gruber: Minister Rauch hält Corona-Daten zurück!

Gesundheitsminister verschleiert Anzahl geimpfter Corona-Patienten in Spital – FPÖ OÖ fordert Transparenz und Ehrlichkeit statt Millionen für Impfwerbung

Linz (OTS) - „Herr Minister, nennen Sie die Fakten!“, bringt es FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Michael Gruber auf den Punkt. „Die parlamentarische FPÖ-Anfrage, wie viele der 2022 hospitalisierten Corona-Patienten eigentlich vollständig geimpft sind, konnte oder wollte der Gesundheitsminister nicht beantworten. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie ein Trauerspiel.“ *****

Dass diese Daten den Bundesländern vorliegen, ist nämlich bekannt. In Oberösterreich sind laut Krisenstab derzeit zwei Drittel der Corona-Patienten vollständig geimpft. "Dieses Verhältnis war über das ganze Jahr 2022 hinweg zu beobachten, was weder für die Impfung noch für die Impfwerbung spricht", so Gruber. "Es drängt sich unweigerlich der Verdacht auf, dass hier die Zahlen vom Ministerium zurückgehalten werden. Und das ist unfassbar."

„Minister verhindert Transparenz“

„Es ist höchste Zeit, dass Minister Rauch diese Daten transparent auf den Tisch legt. Einerseits Millionen in Impfwerbung verprassen, andererseits kritische Fakten verschleiern – da braucht er sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Bundesregierung stetig sinkt. Die Bürger lassen sich nicht für dumm verkaufen“, so Gruber abschließend. „Wir sagen: Werbung beenden, Geld für die Bürger einsetzen."

