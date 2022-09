Pensionistenverband ruft zur Teilnahme an ÖGB-Demo am 17. September auf

Pensionen rauf - Preise runter!

Wien (OTS) - „Der Pensionistenverband Österreichs ruft zur Teilnahme an den Demos des ÖGB in allen Bundesländern am Samstag, 17. September 2022 auf“, gibt heute der Präsident des Pensionistenverbandes Dr. Peter Kostelka bekannt.

Kostelka: „Es geht bei diesen Kundgebungen auch um die Pensionen. Angesichts von nicht mehr bezahlbaren Energiepreisen und fast schon unleistbaren Einkäufen im Supermarkt muss der Kaufkraftverlust der Pensionistinnen und Pensionisten gestoppt werden: mit einem kräftigen Pensionsplus. Wir gehen von 10 Prozent als unsere Verhandlungsbasis aus, weil die 1,8 Prozent von heuer und die gesetzlich festgelegten 5,8 Prozent für 2023 schlicht nicht reichen“, argumentiert Kostelka.

Zwtl.: Einmalzahlungen nicht nachhaltig, Teuerung schon

Angesprochen auf die nun im Herbst fließenden Anti-Teuerungsmaßnahmen der Regierung erklärte Kostelka, „dass diese wichtig sind, aber nicht annähernd die bereits beglichenen Rechnungen und Nachzahlungen der Energieversorger ausgleichen, die Mietkostensteigerungen abdecken, die Preissteigerungen an den Tankstellen und vor allem im Supermarkt für Lebensmittel nicht kompensieren. Zuletzt stiegen die Preise für den sogenannten wöchentlichen Einkauf um 19,1 Prozent!“ Der Pensionistenverbands-Präsident verweist auch darauf, dass diese Maßnahmen nur Einmalzahlungen sind, die Teuerung aber ein längerfristiges Problem sein wird und daher eine nachhaltiges Einkommensplus notwendig ist. Kostelka: „Es geht tatsächlich um wirksame Mittel gegen die Altersarmut und die hohen Preise. Der Kaufkraftverlust reicht bereits bis weit in den Mittelstand hinein.“

Kostelka: „Die Pensionistinnen und Pensionisten demonstrieren am

17. September für Pensionen rauf und Preise runter!“ Kostelka stellte auch klar, „dass die Pensionen keine Geschenke des Staates seien, sondern dass diese überwiegend durch Beiträge gedeckt sind".

