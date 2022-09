VP-Mahrer: Wiener Volkspartei steht geschlossen hinter Bundesregierung und zum konsequenten Kurs bei Asyl und Migration

Arbeit für die Menschen muss im Vordergrund stehen

Wien (OTS) - „Ich danke unserer Abgeordneten zum Wiener Gemeinderat Laura Sachslehner für Ihren Einsatz als Generalsekretärin der Volkspartei“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion auf den Rücktritt der Generalsekretärin der Volkspartei.

„Wir haben eine klare Haltung und einen konsequenten Kurs zu den Themen Asyl und Migration. Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner sind der Motor bei der Überzeugung anderer EU-Länder für ein konsequentes europäisches Migrationsrecht. Wir werden weiterhin sachlich und konstruktiv im Ton sein, aber konsequent in unserer Haltung“, so Mahrer weiter.

Gemeinsam für die Menschen arbeiten

In der Zusammenarbeit zwischen zwei unterschiedlichen Parteien sei es selbstverständlich, dass es auch unterschiedliche Ansichten und Wertevorstellungen gibt. So sei es natürlich auch auf Bundesebene in der Koalition mit den Grünen. „Bundeskanzler Karl Nehammer ist der Garant, dass die Bundesregierung für die Menschen in Österreich arbeitet. Und das in Zeiten, wo sich eine Krise mit der anderen die Hand reicht. Und weil wir uns in Krisenzeiten befinden, ist es nun umso wichtiger, dass die Volkspartei geschlossen auftritt und sich auf die jetzigen Herausforderungen fokussiert, denn die Arbeit für die Menschen in Österreich muss im Vordergrund stehen“, so Mahrer abschließend.

