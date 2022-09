FPÖ – Amesbauer: Paradigmenwechsel hinsichtlich illegaler Masseneinwanderung wird es nur mit der FPÖ geben!

Klubobmann Wöginger legt inhaltlichen Striptease vor dem Koalitionspartner hin!

Wien (OTS) - „Der in der ÖVP ausgebrochene Richtungsstreit in Punkto Asyl- und Migrationspolitik ist nur ein weiterer Beweis für den längst offenkundigen Wählerverrat, den die Kanzlerpartei vollzogen hat“, kommentierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer die Ereignisse rund um die zurückgetretene Generalsekretärin Sachslehner und den ÖVP-Klubobmann Wöginger. „Überhaupt hat Klubobmann Wöginger den Vogel abgeschossen. Noch 2019 beklagte er, dass es nicht sein könne, wenn die Kinder nach Wien fahren und ‚als Grüne zurückkämen‘. Im Jahr 2022 hat er selbst endgültig einen vollständigen inhaltlichen Striptease vor dem links-linken Koalitionspartner vollzogen“, so Amesbauer.



„Dass es den restriktiven Migrationskurs, den die ÖVP ihren Wählern im Wahlkampf vorgaukelte, nie gegeben hat, haben die beiden ÖVP-Innenminister Nehammer und Karner schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die aktuellen Ereignisse stellen den Werteverfall der ehemals staatstragenden bürgerlichen Volkspartei offen zur Schau,“ betonte der freiheitliche Angeordnete. Aus seiner Sicht sei nun für alle im Land sichtbar geworden, dass es den dringend notwendigen Paradigmenwechsel im Zusammenhang mit der illegalen Masseneinwanderung nur mit der FPÖ geben wird können: „Deswegen braucht es dringend Neuwahlen. Die Bevölkerung muss endlich das Wort bekommen, diese Koalition ist am Ende!“

