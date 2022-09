SPÖ-Deutsch: Sachslehner-Rücktritt Ausdruck des Chaos in der türkis-grünen Bundesregierung und in der ÖVP

SPÖ-Bundesgeschäftsführer wünscht ehemaliger ÖVP-Generalsekretärin alles Gute für weitere Zukunft

Wien (OTS/SK) - Zum heutigen Rücktritt Sachslehners von ihrer Funktion als ÖVP-Generalsekretärin sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Das Team rund um ÖVP-Kanzler und –Obmann Nehammer bröckelt, es herrscht totales Chaos in der ÖVP. Die Aussagen Sachslehners zeigen die innere Zerrissenheit innerhalb der Volkspartei, insbesondere, wenn sie den grünen Koalitionspartner als ‚Belastung‘ bezeichnet.“ Die Bundesregierung habe sich in den letzten Wochen mehr mit Wien-Bashing beschäftigt, um politisches Kleingeld zu wechseln, statt für die Bevölkerung zu arbeiten. Das schade den Menschen im Land, die auf rasche und wirksame Lösungen in Zeiten dieser massiven Teuerungskrise angewiesen sind, so Deutsch am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Sachslehners Rücktritt ist zweifelsohne auch Ausdruck des Chaos in der türkis-grünen Bundesregierung und in der ÖVP. Nehammer sind die Zügel sowohl als Kanzler als auch als ÖVP-Chef völlig entglitten, Regierung und ÖVP sind de facto führungslos“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der Nehammer auffordert, endlich den Weg für Neuwahlen freizumachen. Für ihre weitere Zukunft wünscht der SPÖ-Bundesgeschäftsführer der ehemaligen Generalsekretärin der ÖVP alles Gute. (Schluss) bj

