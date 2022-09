Essen statt kübeln: Schmökern, Schokolade retten und Geld sparen

Wien (OTS) - Beim Mistfest am 17. und 18. September wird heuer wieder „Natürlich weniger Mist“ mit einem Infostand zu Abfallvermeidung dabei sein. Der September mit seinen angenehm kühleren Temperaturen lädt neben dem Mistfest auch zum Entspannen auf der Couch ein. Dafür verlosen „Natürlich weniger Mist“ noch bis zum 16. September bei einem Gewinnspiel auf Facebook das kompakte Lebensmittelrettungsbuch „Nicht alles ist Mist“ von Angelika Kirchmaier. www.wenigermist.at/essen-statt-kuebeln

Gutes tun, kann so süß schmecken. Beim Mistfest werden spielerisch anhand einer Tafel Schokolade die Klimaauswirkungen des Wegwerfens von Lebensmitteln veranschaulicht. Mit jeder weggeworfenen Tafel Schokolade wird auch so viel Wasser gekübelt, wie 25 Mal duschen verbraucht, und so viel CO2, wie bei 21 Stunden Laptopnutzung entsteht.

„Durch die Anrufe bei unserer Hotline wissen wir, dass viele Menschen große Sorgen haben, dass das Leben zu teuer wird“, betont Helene Pattermann von DIE UMWELTBERATUNG. „Mit der Vermeidung von Lebensmittelabfällen können Haushalte bis zu 300 EUR pro Jahr sparen.“

Gewinnspiel

Auf der Facebookseite von Weniger Mist facebook.com/wenigermist/ wird das kompakte Lebensmittelretterbuch „Nicht alles ist Mist“ von Angelika Kirchmaier verlost. Dieses Buch vermittelt Hintergrundwissen sehr anschaulich und macht mit einfachen Rezepten Lust aufs Restlkochen, um Lebensmittel und Geld zu sparen.

Weitere Buchempfehlungen

Die Website wenigermist.at bietet eine aktualisierte Liste von Buchempfehlungen, um sich im Bereich Lebensmittelabfallvermeidung schlau zu machen. www.wenigermist.at/restekochbuecher

Podcastempfehlungen

Wer lieber hört statt liest, wird in dieser ausgewählten Liste deutschsprachiger Podcastfolgen zum Thema Lebensmittelverschwendung fündig. www.wenigermist.at/lebensmittelverschwendung-podcasts

Information

Die Kampagne „Essen statt kübeln“ informiert, welche wertvollen Ressourcen z.B. mit einer Tafel Schokolade weggeworfen werden und was das für das Klima bedeutet. Neben Buch- und Podcastempfehlungen sind praktische Tipps zu richtiger Lagerung, verantwortungsvollem Einkaufen und dem restlosen Verarbeiten von Lebensmitteln auf www.wenigermist.at/essen-statt-kuebeln zu finden.

Das Gewinnspiel läuft bis 16. September 2022 auf facebook.com/wenigermist/

Das Mistfest findet am 17. und 18. September am Mistplatz Hernals in 1170 Wien statt: www.wenigermist.at/mistfest

Die Initiative „Natürlich weniger Mist“ der Stadt Wien führt richtungweisende und beispielhafte Projekte und Aktivitäten im Bereich der Abfallvermeidung durch, die zur Schonung wertvoller Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Lebens- und Verhaltensweise beitragen.

