Oö. Volksblatt: "God Save ..." (von Renate ENÖCKL)

Ausgabe vom 10. September 2022

Linz (OTS) - Mit Queen Elizabeth II. hat — nach Michail Gorbatschow — binnen weniger Tage eine zweite prägende Persönlichkeit die Weltbühne verlassen. Und nicht nur ihr Königreich trauernd zurückgelassen. Sie sei der Fels gewesen, auf dem Großbritannien stand, formulierte es die neue Premierministerin Liz Truss am Donnerstag. Und doch müssen die Briten nun ohne den Felsen, der sie sieben Jahrzehnte lang stützte, stehen lernen. Bereits gestern waren die Blicke auf einen gerichtet, der als der „ewige Thronfolger“ London verließ und als neuer König zurückkehrte. King Charles III. wurde bei seiner Ankunft vor dem Buckingham Palace jubelnd empfangen — von einer an sich trauernden Gemeinschaft. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die sich die kommenden Tage und Wochen wiederholen wird. Der heutigen Proklamation folgt am 19. September das Begräbnis der Queen. Die so willensstarke Elizabeth II. hat die Monarchie in den vergangenen Jahren aus einem Image-Tal herausgeführt. Das zeigt auch der Vorschuss-Jubel, der dem König entgegengebracht wurde. Charles muss sich nun aber erst beweisen. Er muss Großbritannien in einer neuen Zeit führen. In einer Zeit rasanter Änderungen, mit Pandemie, Wirtschafts- und Klimakrise, ... Als überzeugter „Bio-Bauer“ könnte er die richtige Besetzung für den Job sein.

