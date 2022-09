VP-Mahrer/Wölbitsch ad Wien Energie: Schall und Rauch einer Stadtregierung

Wenn man den Persilschein selbst schreibt – erweitere Kontrollrechte, aber nicht zu viel

Wien (OTS) - „Wenn die Fragen ähnlich dem Prüfersuchen an den Stadtrechungshof formuliert waren, stand das Ergebnis bereits vor der fachlichen Prüfung fest“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion. „Wir sind gespannt, welche Unterlagen wir im Zuge des Finanzausschusses am Montag zu Gesicht bekommen“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei, Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion.

Vage Ankündigung von mehr Transparenz – Neos werfen Ideale völlig über Bord

„In der Stadt Wien sind wir von gelebter Transparenz und Nachvollziehbarkeit weit entfernt. Die Tatsache, dass Bürgermeister Ludwig im Alleingang, an allen Gremien vorbei, 1,4 Milliarden Euro an Steuergeld verschoben hat, zeigt wie man in Wien agiert“, so Markus Wölbitsch weiter. Die Vorgänge in der Causa Wien Energie müssen nun restlos aufgeklärt werden. Gerade deshalb sei die Untersuchungskommission in dieser Causa so wichtig. „Die Erweiterung der Prüfkompetenz in der U-Kommission ist unerlässlich. Für mehr Transparenz in Wien müssen Meilensteine gesetzt werden. Die Neos fallen momentan offenbar nur über Steine. Umfassende Einblicke in die ausgelagerten Strukturen der Stadt sind eine wichtige Bedingung“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at