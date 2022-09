Mit über 2.500 Testern und Entwicklern aus über 100 Ländern bringt die erste Ausgabe der TestMu-Konferenz die Test-Community zusammen

San Francisco und Noida, Indien (ots/PRNewswire) - Die Online-Konferenz Testµ (TestMu) von LambdaTest endete mit einem überwältigenden Erfolg: Tester/Entwickler aus der ganzen Welt, über 30 Redner und 17 Industriepartner kamen zusammen, um über die Zukunft des Testens zu sprechen.

LambdaTest, die führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat die erste Ausgabe ihrer TestMu-Konferenz erfolgreich absolviert. Die kostenlose dreitägige Online-Veranstaltung fand vom 23. bis 25. August 2022 statt. An der Konferenz nahmen über 2.500 Tester und Entwickler aus über 100 Ländern teil, die im Schnitt über 5 Stunden auf der Konferenz verbrachten. Die Konferenz brachte die Test-Community zusammen und ermöglichte Diskussionen über die Zukunft des Testens.

Mit 47 Rednern und 1.900 Minuten Test-Sessions gab es auf der Konferenz Sessions von Community Leadern, Innovatoren und Branchenexperten. Führende Vordenker wie Maaret Pyhäjärvi, Principal Test Engineer, Vaisala; Richard Bradshaw, CEO, Ministry of Testing; Chaithanya Kolar, Managing Director & Quality Engineering Leader, Deloitte US; Maneesh Sharma, COO, LambdaTest, und Manoj Kumar, VP-Developer Relations, LambdaTest, hielten auf der TestMu-Konferenz Keynote-Sessions zu Themen, die von Deep-Tech bis zur Rolle der Community beim Testen reichen. Mehr als 40 Redner sprachen über wichtige Themen wie Automatisierungstests, Shift-Left-Tests, API-Tests, TRIM(S), Führung von Testteams, Zugänglichkeitstests, die Entwicklung der Browser-Automatisierung, Selenium 4.0, Open Source mit Selenium, Tests mit Cypress und Appium und anderes.

Maaret Pyhäjärvi, die bekannte Führungspersönlichkeit der Testing-Community und Hauptrednerin der TestMu-Konferenz, sagte: „Die Organisatoren der TestMu haben uns eine gut ausgewählte Auswahl vielseitiger Themen serviert, die eine Brücke zwischen dem, was wir lernen müssen, und dem, was wir lehren können, schlagen. Indem wir Raum für Gespräche schafften, sowohl in der Sitzung mit den Referenten als auch in den Gesprächen außerhalb, konnten wir aktiv nach den Fragen suchen, nach denen wir eigentlich suchen. Tolle Organisation, tolle Leute, toller Rahmen, um Kontakte zu knüpfen."

Die Teilnehmer tauschten sich mit globalen Meinungsführern aus, indem sie Fragen und Antworten stellten und mittels Fluid Spaces Gespräche führten. Fluid Spaces, eine hochintuitive Konversationsfunktion von Airmeet, der virtuellen Plattform, auf der die TestMu-Konferenz stattfand, erweckte die wunderbaren Gespräche auf den Fluren, die während persönlicher Konferenzen stattfinden, zum Leben. Die Konferenzteilnehmer beteiligten sich auch am Test-a-thon, einer täglichen Programmierherausforderung, einem Zertifizierungsmarathon und einer Konferenzrangliste. Im Rahmen der Konferenz wurden auch 1:1-Networking-Sitzungen organisiert, um die Vernetzung zwischen den Teilnehmern zu fördern.

„Die Zusammenarbeit mit der Community ist der Kern von allem, was wir bei LambdaTest tun. Angesichts der ständigen Weiterentwicklung und Innovation in der Testbranche ist die Einbeziehung der Gemeinschaft und der Hauptnutzer von zentraler Bedeutung. Mit der TestMu-Konferenz wollten wir die Möglichkeit schaffen, den gesamten Testsektor unter einem virtuellen Dach zu vereinen. Die Konferenz half der Community, sich auf einer tieferen Ebene mit Branchenexperten und Führungskräften der Community auf der einen Seite und Industriepartnern auf der anderen Seite zu verbinden", erläuterte Asad Khan, CEO von LambdaTest.

„Wir sind allen Testern/Entwicklern, den fantastischen Rednern und natürlich unseren Community-Partnern sehr dankbar, dass sie an der TestMu-Konferenz teilgenommen haben. Die Konferenz ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer florierenden Test-Community, die stärker zusammenarbeitet und an jeder neuen Diskussion teilnimmt, die die Zukunft des Testens verändert", so Asad weiter.

An der Konferenz nahmen auch 17 führende Partner aus der Testbranche teil, darunter ACCELQ, Katalon, Practitest, QMetry, Qualitrix, Sutherland, TestingXperts und Virtuoso, die eingeladen wurden, sich mit den Teilnehmern auszutauschen.

„Die Testμ-Konferenz 2022 war für uns alle eine wunderbare Erfahrung. Die Durchführung der Veranstaltung war erstklassig und gut kuratiert, mit einem vielfältigen Angebot an Themen von Softwaretest-Experten aus der ganzen Welt. Wir von ACCELQ waren gleichermaßen begeistert von der Partnerschaft und Zusammenarbeit. Wir gratulieren dem LambdaTest-Team herzlich und freuen uns auf die zweite Ausgabe", meinte Geosley Andrades, Director Product Evangelist, ACCELQ.

LambdaTest hat vor kurzem in einer von Premji Invest geleiteten Risikorunde unter Beteiligung bestehender Investoren 45 Millionen Dollar aufgebracht. Das Unternehmen hat außerdem HyperExecute auf den Markt gebracht, eine intelligente Test-Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit durchzuführen.

LambdaTest ist eine Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 7.000 Kunden und eine Million Benutzer in 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps (CI/CD)-Lebenszyklus:

Browser- und App-Tests Mit der Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.

HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jede Plattform und Programmiersprache in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

