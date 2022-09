Haben Lebensmittel immer den gleichen Wert?

10. f.eh-Symposium widmet sich Qualitätskriterien und der Frage, wie Wertschätzung entsteht.

Wien (OTS) - Ob Herkunft, Herstellungsweise, Gesundheitswert, Geschmack oder Exklusivität: Das diesjährige f.eh-Symposium widmet sich den Fragen, welche Dimensionen der Qualitätsbegriff umfasst, welche Vorurteile es auszuräumen gilt, wie ein profundes Qualitätsverständnis vermittelt wird und Wertschätzung entsteht.



Darüber sprechen der Kulturwissenschaftler Dirk Hohnsträter, die Referatsleiterin für Ernährungsbildung am deutschen Bundeszentrum für Ernährung (BfZE) Barbara Kaiser sowie Christine Brombach, Leiterin der Fachstelle für Ernährung und Consumer Science am Institut für Lebensmittel und Getränkeinnovationen an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW).



Die Frage, ob die Qualität des Essens besser auf der Ebene von Nährstoffen wie Fett, Eiweiß und Zucker, oder auf der Ebene von Essmustern bewertet wird, erläutert Ernährungswissenschaftler und Highly Cited Researcher Lukas Schwingshackl (Uni Freiburg).

Über Qualität und Wert in Zeiten der Teuerung debattieren Franz Sinabell (WIFO) und Christian Drobits (NR-Abg. SPÖ).

Christina Mutenthaler (AMA Marketing), Eva Rosenberg (Vier Pfoten) und Roman Vilgut (Kleine Zeitung) diskutieren über Tierwohl zwischen Idylle und Realität, gesellschaftliche Ansprüche und die Weiterentwicklung von Standards.

Ursula Riegler führt durch den Tag.

Weitere Infos sowie das Detailprogramm finden Sie auf der Website des f.eh.

Die Teilnahme für Journalisten ist noch möglich und kostenfrei. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung an presse @ forum-ernaehrung.at nötig.

10. f.eh-Symposium: Über Qualität. Was wir wissen. Wie wir werten. Was wir wählen.

Datum: 13.09.2022, 10:00 - 16:30 Uhr

Ort: Apothekertrakt Schloss Schönbrunn und online

Wien, Österreich

Url: www.forum-ernaehung.at/symposium-2022



Rückfragen & Kontakt:

forum. ernährung heute

Dr. Marlies Gruber

+43.1.712 33 44 bzw. +43.664.394 56 36

mg @ forum-ernaehrung.at