Taucher (SPÖ)/Emmerling (NEOS): SPÖ und NEOS begrüßen erste Ergebnisse bei Wien Energie-Prüfbericht

Wiener Fortschrittskoalition einigt sich auf weitere Schritte für noch mehr Transparenz

Wien (OTS) - Die von Finanzstadtrat Peter Hanke heute präsentierten ersten Ergebnisse einer Wirtschaftsprüfung zur Wien Energie sind ein erster wichtiger Schritt zur vollständigen Aufklärung. Der Rote Rathausklub und der Klub der NEOS begrüßen diese Maßnahmen und die ersten Ergebnisse. SPÖ Klubvorsitzender und Energiesprecher Josef Taucher: „Die heute vorgestellten ersten Zwischenergebnisse der Expert_innen zeigen, wie erwartet, keine Anzeichen für Spekulationen beim größten Energieversorger Österreichs – der Wien Energie. Die bisher analysierten Unterlagen haben gezeigt, dass sämtliche Energiemarktgeschäfte lediglich der Absicherung für Kund_innen dienten. Die Verwerfungen am Markt waren an diesem „Black Friday“ nicht vorhersehbar, deshalb gab es für Wien Energie keine Handlungsalternativen. Ich freue mich, dass mit Hochdruck an der Klärung gearbeitet wird und ich bin zuversichtlich, dass auch der Endbericht aufzeigen wird, dass alles korrekt abgelaufen ist.“

NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling ergänzt: „Es ist erfreulich, dass nun von externen Wirtschaftsprüfern die komplexen Vorgänge genau untersucht werden. Dies sind neben den Prüfungen durch Bundes- und Stadtrechnungshof notwendige Maßnahmen, um alles am Tisch zu legen und das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener in die Wien Energie wieder herzustellen.“

Weitere Maßnahmen für noch mehr Transparenz

Die Klubchefs der beiden Wiener Regierungsfraktionen kündigen auch weitere Schritte für noch mehr Transparenz in der Stadt an. Josef Taucher dazu: „Wir werden uns noch stärker für Transparenz und Information einsetzen. Das sehe ich als unseren Auftrag, um die Bevölkerung noch mehr einzubinden. Als Vorsitzender des Stadtwerke-Unterausschusses liegt es in meiner Verantwortung, diesen in höherer Frequenz einzuberufen, damit Informationen künftig noch schneller ausgetauscht werden können.“

Konkret werden folgende Punkte in den kommenden Wochen zur Beschlussreife gebracht:

Stärkung des Interpellationsrechts : Das Fragerecht ist ein wichtiges demokratiepolitisches Instrument vor allem für die Opposition. Künftig soll dieses Fragerecht auch die Tätigkeit von Stadträt_innen im Rahmen ihrer Kontroll- und Informationsrechte gegenüber Rechtsträgern, die der Kontrolle des Stadtrechnungshofes unterliegen, umfassen, sofern sie nicht unternehmensrechtlichen Bestimmungen widersprechen. Damit werden die parlamentarischen Rechte im Sinne von mehr Transparenz weiter ausgebaut.

NEOS Wien-Klubobfrau Bettina Emmerling zu den geplanten Maßnahmen: „Uns NEOS ist größtmögliche Transparenz in der Politik ein Herzensanliegen. Wir setzen nun gemeinsam mit dem Koalitionspartner weitere Schritte, die der Öffentlichkeit das politische Handeln besser verständlich und klarer nachvollziehbar machen. Ich freue mich, dass wir nach zahlreichen Transparenz-Reformen wie der Untersuchungskommission neu, der Whistle Blowing-Plattform oder den einheitlichen Förderrichtlinien nun ein weiteres Kapitel für mehr Transparenz aufschlagen. Zudem bin ich zuversichtlich, dass wir in den derzeit laufenden Verhandlungen für eine Reform des Stadtrechnungshofes ein sehr gutes Ergebnis zustande bringen werden!“

