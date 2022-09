Affenpocken (MPX): Vier Bundesländer bieten bereits präventive Impfung für Risikogruppen an

Österreichweit Impfstoff für vorsorgliche Impfung von rund 4.000 Personen vorhanden

Wien (OTS) - Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg bieten Personen aus der Risikogruppe bereits eine vorsorgliche Impfung gegen die Affenpocken an. Derzeit ist Impfstoff für eine vorsorgliche Impfung von rund 4.000 Personen in Österreich vorrätig. Zusätzlich stehen rund 2.800 Impfdosen für spezialisiertes Gesundheitspersonal sowie für Personen, die direkten Kontakt zu einer an Affenpocken erkrankten Person hatten, zur Verfügung.

Gesundheitsminister Johannes Rauch geht davon aus, dass auch die restlichen Bundesländer rasch Angebote für eine vorsorgliche Impfung schaffen werden: “Die Zuteilung des Impfstoffes erfolgt in einem ersten Schritt nach dem Bevölkerungsschlüssel, selbstverständlich werden wir die Verteilung aber an den tatsächlichen Bedarf anpassen.” Das gilt besonders für die Bundeshauptstadt Wien, wo die Nachfrage nach präventiven Impfungen besonders groß sein dürfte.

Das Gesundheitsministerium rechnet mit zusätzlichem Impfstoff für mindestens rund 8.000 Personen noch in diesem Jahr. Empfohlen ist die vorsorgliche Impfung derzeit vor allem für Männer, die Sex mit wechselnden Partnern haben.

