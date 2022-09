ORF-„Pressestunde“ mit Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann Burgenland, SPÖ

Am 11. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich durchlebt bewegte Zeiten. Rekordteuerung und Energieknappheit machen den Menschen zu schaffen. Die Politik versucht gegenzusteuern, was wiederum die öffentlichen Haushalte belastet. Welche Rezepte erachtet der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als wirkungsvoll? Welche Maßnahmen setzt er, um die Menschen in seinem Bundesland zu entlasten? In einigen Politikbereichen will er das Burgenland als „Modellregion“ positionieren – welches Resümee lässt sich ziehen? Und sind die Konflikte mit der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner endgültig beigelegt?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 11. September 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Matthias Westhoff

ORF

