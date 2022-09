„Hohes Haus“ über die Preisbremse bei Strom und einen Schulbetrieb fast wie vor Corona

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus" am Sonntag, dem 11. September, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Preisbremse bei Strom

Am Mittwoch hat die Regierung die Strompreisbremse vorgestellt. Ab Dezember soll sie für alle bei der Stromrechnung Entlastung bringen. Sofort wurde Kritik laut: die Strompreisbremse sei nicht sozial ausgewogen und wäre vor allem in kleineren Haushalten kein Anreiz zum Strom sparen und durch die hohen Preise der vergangenen Monate habe der Finanzminister Mehreinnahmen gehabt, die Strompreisbremse würden sich die Bürger also selbst zahlen. Die Regierung verweist auf vergangene Hilfspakete und denkt auch über Hilfen bei Fernwärme, Pellets und Gas nach. Claus Bruckmann hat mit Abgeordneten und Experten gesprochen.

Gast im Studio ist Christoph Matznetter, Wirtschaftssprecher der SPÖ

Schulbetrieb fast wie vor Corona

Im Osten ging die Schule wieder los, der Westen folgt am Montag. Es wird kein einfaches Schuljahr. Corona-Beschränkungen gibt es keine mehr. Masken und Tests bleiben freiwillige Entscheidung. Für Kritik sorgt, dass auch positiv Getestete die Schule betreten dürfen. Was auch damit zu tun hat, dass den meisten Schulen Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Zu all dem herrscht Unsicherheit angesichts der Energiekrise und deren weiterer Entwicklung. Marcus Blecha berichtet.

Vom Brotbaum zum Problembaum

Der Wald gerät immer stärker in Bedrängnis. Mit dem Klimawandel nehmen Trockenheit, Waldbrände, Wind- und Schneebrüche, Muren und Erdrutsche und vor allem die Schäden durch den Borkenkäfer massiv zu. Den Wald klimafit machen lautet die Devise der österreichischen Forstpolitik. Das heißt in der Waldbewirtschaftung vor allem eine Abkehr von der Fichte. Denn durch den massiven Klimawandel ist der "Brotbaum" der Waldbesitzer zum Problembaum geworden.

