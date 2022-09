Equal Pension Day in Wien am 09.09.2022

Frauen bekommen durchschnittlich 112 Tage im Jahr keine Pension

Wien (OTS) - Der Equal Pension Day ist jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bezogen haben, wie Frauen erst bis zum Jahresende erhalten werden. Anders gesagt: Ab diesem Tag bekommen Frauen (im Vergleich zu Männern) keine Pensionsbezüge mehr.

Die häufigste Antwort auf die Frage, warum Frauen weniger Pension erhalten, ist nach wie vor jene, dass sie größtenteils Teilzeit arbeiten. Weiters werden immer noch Branchen, in denen vermehrt Frauen arbeiten, schlechter bezahlt.

„Es ist von großer Wichtigkeit aufzuarbeiten, warum die Arbeit in Branchen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, schlechter bezahlt werden, und auch wie wir dem entgegenwirken können, dass Frauen oft gezwungen sind, immer noch den Großteil der unbezahlten Arbeit zu leisten“, so FSG Wien Frauenvorsitzende und ÖGB Vizepräsidentin Korinna Schumann.

Eine gute Infrastruktur ist essenziell

Die Pensionsbezüge von Frauen sind in Wien um 30,77 Prozent niedriger als die von Männern. Dies ist im Vergleich zum Bund zwar besser – hier sind es 41,06 Prozent – aber von Ideal noch weit entfernt. Nichtsdestotrotz begeht die Stadt Wien den Equal Pension Day einen Monat später als der Bund – österreichweit war der Equal Pension Day bereits am 3. August – und das hat seine Gründe.

„Durch die gute Infrastruktur, die Wien bietet, sind die Berufschancen für Frauen viel günstiger. Hier spielen unter anderem Kinderbildungseinrichtungen eine Schlüsselrolle“, führt Landesgeschäftsführer Sandro Beer aus. Mehr als 85 Prozent der Kinderbildungseinrichtungen haben in Wien über 10 Stunden geöffnet. „So können wir Frauen, die das möchten, ermöglichen, auch Vollzeit zu arbeiten und so im Alter auch eine höhere Pension zu beziehen. Dieses Angebot muss flächendeckend angeboten werden“, so FSG Wien Vorsitzender Christian Meidlinger weiter.

Weitere notwendige Maßnahmen sind unter anderem auch die bessere und längere Anrechnung der Kindererziehungszeiten und ein Rechtsanspruch auf einen leistbaren Kinderbildungsplatz für jedes Kind ab dem 1. Geburtstag – bundesweit.

„Es ist unser Auftrag, Frauen den Weg zu ebnen, ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Zukunft in ihre eigenen Hände zu nehmen und ihren Weg zu gehen.

Es ist höchste Zeit und wir werden uns weiterhin jeden Tag dafür einsetzen!“, Korinna Schumann abschließend.





