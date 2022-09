SPÖ-Termine von 12. September bis 18. September 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 12. September 2022:

SPÖ-Abgeordnete Doris Bures beim Politischen Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Paris (bis 13.9.).

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als Präsidentin des European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights an der EPF-Konferenz von 12. bis 13. September in Spanien teil.

Tagung des Europaparlaments (12. bis 15. September).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Gideon Rachman (Financial Times) zum Thema „Attention! Strongmen – How Xi, Putin, Trump & Co threaten democracy“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

DIENSTAG, 13. September 2022:

Tagung des Europaparlaments (12. bis 15. September).

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (12. bis 15. September) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum M04096, WIC).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, sprechen Alisa Vengerova (Bundessprecherin junge linke) und Klaus Pumberger (Senior Human Resources Consultant, Übersetzer) zum Thema „Der eigenartige Genosse Enrico Berlinguer“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc2vapau.

MITTWOCH, 14. September 2022:

Tagung des Europaparlaments (12. bis 15. September).

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 15. September 2022:

Tagung des Europaparlaments (12. bis 15. September).

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Lunch-Lecture „Automatisches Pensionssplitting – ein falsches Versprechen“ mit der Studienautorin Christine Mayrhuber (Ökonomin am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung). Moderationen: Barbara Hofmann (Karl-Renner-Institut, Bereich Gleichstellungspolitik). Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yd63afar (Karl-Renner-Institut: Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

FREITAG, 16. September 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr beim Ausschuss für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Paris.

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide lädt zu einer Diskussionsveranstaltung "Reden wir über Europa" mit Eva Nowotny, Botschafterin a.D. und Präsidentin a.D. der österr. UNESCO-Kommission, zum Thema "Europäische Zeitenwende – Die Außenpolitik Europas im Fokus" (Sparkassensaal in Bad Ischl, Sparkassenplatz 1, 4820 Bad Ischl).

SAMSTAG, 17. September 2022:

14.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zu Gast bei der Landesfrauenkonferenz der SPÖ Oberösterreich. Landesfrauenvorsitzende Renate Heitz stellt sich der Wiederwahl (Stadtsaal, Hauptplatz 41, 4053 Haid/Ansfelden).

SONNTAG, 18. September 2022:

Im Rahmen der „Ein Land.“-Tour besucht SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner das Burgenland.

