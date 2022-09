Allianz Bildungsmedien Österreich gratuliert zu 50 Jahre Schulbuchaktion

Zugang zu qualitätsgesicherten österreichischen Bildungsinhalten sicherstellen

Wien (OTS) - Bereits seit 1972 werden Schüler:innen in Österreich im Rahmen der Schulbuchaktion unentgeltlich mit notwendigen Unterrichtsmaterialien ausgestattet. Heute feiert die Aktion, welche von Bundeskanzleramt (BKA) sowie dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) ins Leben gerufen wurde, 50-jähriges Jubiläum. Markus Spielmann, Präsident der Allianz Bildungsmedien Österreich (ABÖ) gratuliert zu diesem Meilenstein: „Die Schulbuchaktion ist eine großartige bildungspolitische Familienleistung. Dass Schüler:innen nun schon seit 50 Jahren essenzielle Schulbücher kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können, zeigt die hohe Qualität des österreichischen Bildungssystems. Seit Beginn der Aktion hat sich viel getan – das Bildungssystem und auch die Schulbuchaktion haben sich weiterentwickelt und das ist gut so.“

Neue Technologien und Themen sowie veränderte Rahmenbedingungen sorgen für einen Wandel und Schüler:innen haben andere Erwartungen und Ansprüche an die ihnen vermittelten Zukunftskompetenzen. „Die Schule und die Art und Weise wie gelernt wird, haben sich weiterentwickelt. Bildungsmedien müssen sich an die neuen Ansprüche der Schüler:innen anpassen und moderne, zeitgemäße Medien und Formate anbieten“, so Markus Spielmann und weiter: „Gerade im aktuellen Umfeld explodierender Kosten ist es wichtig, dass Lehr- und Lernmaterialien mit Hilfe des Staates finanziert werden, um weiterhin Chancengleichheit für alle Schüler:innen garantieren zu können.“

Erfolgreiche Schulbuchaktion bedarf gesunder Anbieter

Damit die hohe Qualität der österreichischen Bildungsmedien auch in Zukunft gewährleisten werden kann, bedarf es eines gesunden Wettbewerbs zwischen den Bildungsmedienanbietern. Denn besonders im europäischen Vergleich ist der Preis für Schulbücher in Österreich einzigartig niedrig. Gedeckelte Preise bei steigenden Kosten stellen die Bildungsanbieter aber vor kaum zu bewältigende Herausforderungen. „Eine erfolgreiche Schulbuchaktion kann nur mit gesunden, nachhaltig wirtschaftsfähigen Unternehmen stattfinden. Daher ist es besonders wichtig, dass gerade zum 50-jährigen Jubiläum auf die Preisproblematik aufmerksam gemacht wird. Gedeckelte Preise sowie exorbitant steigende Produktionskosten – bei Rohstoffen, Energie, Personal und im Besonderen Papier (um knapp 150 %) – stellen eine Gefahr für die Unternehmen dar und es besteht dringender Handlungsbedarf“, so Markus Spielmann. „Österreich hat in ganz Europa den höchsten Mehrwertsteuersatz auf Bildungsmedien. Hier braucht es eine Mehrwertsteuersenkung.“

Digitalisierung im Schulbuchbereich stärker vorantreiben

Neben der Preisproblematik sieht Spielmann vor allem beim Thema Digitalisierung noch Potential: „Es ist hervorragend, dass bei der Schulbuchaktion bereits auf ein digitales Angebot geachtet wird. Aber digitale Inhalte und Medien werden immer relevanter und müssen künftig auch bei der Schulbuchaktion verstärkt berücksichtigt werden.“ Dabei ginge es nicht darum alles nur noch rein digital zu gestalten: „Ziel sollte sein, das richtige und passende Medium für alle Lehrkräfte und alle Schüler:innen zur Verfügung zu stellen – egal ob digital, analog oder crossmedial“, erklärt Spielmann.

Über uns

Die Allianz Bildungsmedien Österreich ist der Zusammenschluss der führenden und professionellen Bildungsmedienanbieter in Österreich. Unsere Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen, die dem digitalen Zeitalter entsprechen. Wir sind davon überzeugt, dass nur qualitätsgesicherte Bildungsmedien zu individuellen Bildungserfolgen führen. Als starke Interessensvertretung sehen wir uns als konstruktive Partner der Bildungspolitik, um gemeinsam unser Bildungssystem wirksam und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen: www.allianz-bildungsmedien.at

