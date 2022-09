3. Bezirk: Aufführung „Astoria – Die Erde hat Menschen“

Theater im Amtshaus: 12.9., Info: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich wirkende Team des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) kündigt eine Vorstellung des seit 2019 bestehenden Schauspiel-Vereins „Utopia Theater“ an: Am Montag, 12. September, führt das Ensemble ab 17.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Landstraße (3., Karl-Borromäus-Platz 3) das Stück „Astoria – Die Erde hat Menschen“ auf. In einer Bühnenfassung des altbewährten Regisseurs Peter W. Hochegger werden die Zuschauer*innen mit „Jura Soyfers Utopia zwischen Paradies und Weltuntergang“ konfrontiert. Anlass ist der 110. Geburtstag des Dichters Jura Soyfer (1912 – 1939). Mit Szenen aus den Soyfer-Werken „Astoria“, „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ und „Der Weltuntergang“ erzählt der Theater-Verein „Utopia“ eine „melancholisch-komische Geschichte“ im Zeichen des Überlebenskampfs der Menschen. Der Zutritt ist frei. Das Publikum kann Spenden geben. Auskunft: Telefon 4000/03 127 und E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltung. Die Zuseher*innen haben die aktuellen Corona-Bestimmungen einzuhalten. Anfragen an die Künstler*innen via E-Mail: office@utopia-theater.at.

