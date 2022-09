AVISO: Film- und Fototermin zum Start der Parlamentsstraßenbahn

Donnerstag, 15. September, 13.40 Uhr

Wien (PK) - Unter dem Titel "Parlament eröffnet. empfängt. bewegt." nimmt die Parlamentsstraßenbahn zur Wiedereröffnung des historischen Parlamentsgebäudes am Internationalen Tag der Demokratie, dem 15. September, ihre erste Fahrt auf. Dem Parlament ist es mit der Parlamentsstraßenbahn nach den mehrjährigen Sanierungsarbeiten im historischen Parlamentsgebäude ein Anliegen, Bürger:innen bis zur Wiedereröffnung im nächsten Jahr mit auf seinem Weg zu nehmen und das Herz der Demokratie an der Wiener Ringstraße wieder ins Bewusstsein zu rücken. Durch die weitere Öffnung des Hohen Hauses im Zuge der Sanierung wird es künftig neue Angebote für Besucher:innen geben, am parlamentarischen Leben teilzunehmen. Die erste Fahrt auf der Linie 1 werden deshalb Schülerinnen und Schüler zusammen mit einem Demokratievermittler des Parlaments bestreiten. Den Startschuss für die Parlamentsstraßenbahn gibt die Parlamentsspitze.

Film- und Fototermin: Start der Parlamentsstraßenbahn

Zeit: Donnerstag, 15. September 2022, 13.40 Uhr

Ort: Reichsratsstraße hinter dem historischen Parlamentsgebäude

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) keg

