TERMINAVISO 14.9. - Pressegespräch mit Othmar Karas und Evelyn Regner zu den Schwerpunkten der Plenartagung

Die Vize-Präsident:innen des Europäischen Parlaments kommentieren die jährliche Rede zur Lage der EU und die Agenda der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause

Wien (OTS) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am 14. September um 9 Uhr ihre jährliche "State of the Union Speech" vor dem Europäischen Parlament halten und die Prioritäten der EU-Kommission für das kommende Jahr vorstellen. In diesem Kontext wird sie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine thematisieren und die daraus resultierenden Folgen: Steigende Energiepreise und Teuerung. Diese Themen spiegeln sich auch in der Plenaragenda des Europäischen Parlaments im September wieder. Die österreichischen Vize-Präsident:innen des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner und Othmar Karas, werden das in einem Pressegespräch aktuell kommentieren und ihre Schwerpunkte präsentieren.

Wann: Mittwoch, 14. September, 11:30 Uhr

Wo: Online via Zoom

Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Maren Häußermann, Presse

+43 660 4444 330

maren.haeussermann @ ep.europa.eu