Science Class: Neue Workshops und erweitertes Angebot für Wissenschaft im Unterricht

LH Mikl-Leitner: Wissenschaft greifbar und noch besser erlebbar machen

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch im neuen Schuljahr wird in Niederösterreichs Klassenzimmer wieder geforscht und experimentiert:

Im Rahmen der Vermittlungsmaßnahme „Science Class“ bringt das Land Niederösterreich seit vielen Jahren Wissenschaft in den Unterricht. Interessante und spannende Wissenschaftsworkshops zu vielen topaktuellen Themen sind für Tausende Schülerinnen und Schüler ein Fixpunkt im Regelunterricht. „Wir möchten Wissenschaft greifbar machen und Kinder und Jugendliche für Forschungsthemen begeistern. Neben den beliebten Wissenschaftsworkshops wird das „Science Class“-Angebot seit diesem Wintersemester um einen Zuschuss für Exkursionen zu Forschungseinrichtungen und Unternehmen mit hauseigener Forschung erweitert. Dadurch können Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler Wissenschaft noch besser erleben“, macht Landeshauptfrau Mikl-Leitner auf das erweiterte Angebot für Schulklassen aufmerksam.

Ab dem Wintersemester 2022/23 ist es erstmals möglich einen Fahrtkostenzuschuss für Exkursionen zu teilnehmenden Forschungseinrichtungen und ausgewählten Unternehmen mit hauseigener Forschung zu beantragen. Mit dabei sind Forschungsinstitutionen und Unternehmen, die für Schulen aus allen Regionen Niederösterreichs erreichbar sind. „Mit dem neuen Angebot im Rahmen des ‚Science Class‘-Programms bieten wir eine wertvolle Unterstützung für Schulen, aber auch für die Eltern. Die Reisekosten sind für viele Schulen eine Barriere in der Planung und Durchführung von Exkursionen. Um auch hier einen hochwertigen Zugang zu Wissenschaft und Forschung sicherzustellen, leistet das Land Niederösterreich einen finanziellen Beitrag zu den Fahrtkosten“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Unter den ausgewählten Exkursionszielen findet sich etwa die IMC Fachhochschule Krems oder die Fachhochschule St. Pölten, die beide vor Ort ein Workshopprogramm in ihren Räumlichkeiten bieten. Aber auch die VetFarm der Veterinärmedizinischen Universität Wien am Kremesberg in Pottenstein kann besucht werden. Um Wissenschaft praxisnah direkt im Unternehmen zu erleben, sind auch zahlreiche Unternehmen mit hauseigener Forschung in den Exkursionszielen zu finden.

Möglich ist ein anteiliger Fahrtkostenzuschuss pro Schule und pro Semester. Beantragt werden kann der Zuschuss seit Schulbeginn im Vorhinein über ein Online-Formular im Science Center Niederösterreich, sciencecenter.noe.gv.at, in der Kategorie „Wissenschaft in der Schule“. Der Fahrtkostenzuschuss wird im Wintersemester 2022/23 als Pilotprojekt geführt und ist begrenzt buchbar.

Die bewährten „Science Class“-Workshops sind ebenfalls über das Science Center durch die Pädagoginnen und Pädagogen für die Klasse buchbar. Es werden knapp 50 unterschiedliche Themen angeboten, bei denen in unterschiedlichste Forschungsrichtungen eingetaucht werden kann. Von Geisteswissenschaften, über Physik und Chemie bis hin zu Robotik und Biologie werden viele verschiedene Forschungsfelder behandelt. Angeboten werden die Workshops auf Wunsch auch als Webinar und einzelne Workshops sind in englischer oder spanischer Sprache buchbar. Eine Übersicht über alle Workshops und Detailinformationen sind im Science Center Niederösterreich, sciencecenter.noe.gv.at, in der Kategorie „Wissenschaft in der Schule“ zu finden. Das Angebot ist für die Schulen und die Eltern kostenlos. Im letzten Schuljahr konnten über 5.000 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich aus allen Schulstufen bei den Workshops begrüßt werden.

Im Rahmen des Forschungsfest Niederösterreich am 30. September 2022 gibt es zudem ein spezielles „Science Class“-Angebot: Am Vormittag finden spannende Wissenschaftsworkshops für Schulklassen am Universitäts- und Forschungszentrum (UFT) Tulln und in der Fachhochschule St. Pölten statt. Das Programmpaket umfasst drei verschiedene Workshops, die kostenlos besucht werden können. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Alle Informationen zu den Workshops und zum Forschungsfest Niederösterreich sind im Science Center Niederösterreich ersichtlich.

