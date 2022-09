Jump.IN – Work.OUT: Dein Karrieretag am Golm

Das Falkensteiner Hotel Montafon und Golm Silvretta Lünersee Tourismus laden am 22. und 23. September 2022 zu den ersten gemeinsamen Karrieretagen

Wien/Bregenz/Vandans (OTS) - Die FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

Diesen Dezember eröffnet die Hotelgruppe das erste 5* Hotel im Montafon. Das Falkensteiner Hotel Montafon liegt direkt am Skigebiet Erlebnisberg Golm und soll ein Leuchtturmprojekt für die gesamte Hotel-Gruppe werden. In Kooperation mit der illwerke vkw, Vorarlbergs größtem Energiedienstleister, wird das Hotel einen klaren Nachhaltigkeitsfokus auf erneuerbare Energieversorgung, das Familien- und Aktivangebot mit Ecotainment-Schwerpunkt sowie ein innovatives und ressourcenschonendes Kulinarik-Konzept legen.

Für die Mitarbeiter_innen des Hotels wurde ein neues Mitarbeiter_innenhaus gebaut, das in Gehweite zum Hotel liegt und über 50 voll eingerichtete Apartments in Holzbauweise, einen Fitnessbereich, einen eigenen Ski-In, direkte Anbindung an Wanderwege sowie einen traumhaften Panoramablick aus allen Zimmern verfügt.

Golm Silvretta Lünersee Tourismus (GSL) ist heute der vielseitigste Anbieter von ganzjährigen Freizeitaktivitäten in Vorarlberg mit einer hohen Wertschöpfungskraft besonders für das Montafon und Brandnertal. Das Portfolio umfasst 13 Bergbahnen mit eigener Schneesportschule, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe bis hin zu Sommer-Attraktionen und der beliebten Silvretta-Hochalpenstraße. Das Skigebiet Erlebnisberg Golm ist das erste klimaneutrale Skigebiet Österreichs. Durch die Mitgliedschaft bei turn to zero – eine Organisation die Unternehmen in ihrer Klimabilanz unterstützt – werden die CO2 Ausstöße ausgeglichen, die nicht direkt verhinderbar sind.

Falkensteiner Hotel Montafon & Erlebnisberg Golm

Diese beiden innovativen Partner haben sich jetzt zusammengetan, um gemeinsam auf die Suche nach motivierten Mitarbeiter_innen für diverse spannende Jobs in der Region zu gehen.

Das tun sie auf sehr originelle Art und Weise: An zwei Karrieretagen mit umfassendem Programm und zahlreichen Goodies haben Bewerber_innen vor Ort die Möglichkeit, die jeweiligen Teams persönlich kennenzulernen, spannende Einblicke in die Branche sowie einen ersten Eindruck von den Unternehmen und deren vielfältige Jobmöglichkeiten zu bekommen.

Jump.IN

Wer sich für einen Job im Tourismus interessiert, hat je nach Unternehmen viele Möglichkeiten. Der Erlebnisberg Golm und das Falkensteiner Hotel Montafon zeigen bei den Karrieretagen am Berg, was sie zu bieten haben. Dabei gibt es einiges zu sehen: Von einer Führung durch die Berggastronomie, über Speed-Dating mit den zukünftigen Arbeitgeber_innen im Rohbau des Hotels bis zu einem gratis Flug mit dem Flying-Fox-Golm.

Vor Ort bekommen die Bewerber_innen zudem alle Informationen über Jobmöglichkeiten sowie die verschiedenen freien Arbeitsplätze bei Falkensteiner und GSL Tourismus.

Die Bergbahnen, die Schneesportschule-Golm sowie der Waldseilpark-Golm und auch die dortige Berggastronomie laden ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich die Jobs aus Sicht des Betreibers anzusehen. Im neuen Mitarbeiter_innenhaus des 5* Falkensteiner Hotels bekommen die Anwesenden einen ersten Eindruck davon, wie es wäre, Teil des Teams vor Ort zu sein.

Wer im Tourismus arbeitet – sei es in der Hotellerie oder in den Sport- und Bergbahnbetrieben – muss auch wissen, wie es sich anfühlt, dort Gast zu sein. Daher haben die Abenteuerlustigen unter den Bewerber_innen die Möglichkeit einer gratis Fahrt mit dem Alpine-Coaster-Golm oder zur Auffahrt mit der Golmerbahn. Außerdem warten spannende Preise wie unter anderem eine Hotelübernachtung inklusive Skipass für den Erlebnisberg Golm.

Work.OUT

Interessierte können sich ab sofort online registrieren und sich bei Fragen an Marcel Henneke für Falkensteiner (marcel.henneke @ falkensteiner.com) oder Samuel Scheier für GSL Tourismus (karriere @ gsl-tourismus.at) wenden. Am 22. und 23. September 2022 können die Interessenten bei einem persönlichen Besuch Kontakte mit den zukünftigen Arbeitgeber_innen knüpfen.

Es besteht die Möglichkeit, sich direkt vor Ort eine neue Anstellung zu sichern. Die Karrieretage sind der erste Schritt zu einem Job in einem der bewegendsten Unternehmen im Montafon.

Mehr Infos unter

https://www.falkensteiner.com/hotel-montafon/dein-karrieretag

