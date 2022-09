„Erinnerungen an Ernst Arnold“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Bei einem Konzert am Samstag, 10. September, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) würdigen 4 Künstler*innen den Komponisten, Textautor und Sänger Ernst Arnold (1890 – 1962), der einstmals Wienerlieder und Chansons geschrieben und vorgetragen hat. Zu den bekanntesten Liedern des früher populären Wiener Musikers gehören die Stücke „Wenn der Herrgott net will“ und „Wenn Dich die Menschen auch kränken“. Diese Veranstaltung hat den Titel „Sehnsucht nach Wien“ und steht unter dem Motto „Musikalische Erinnerungen an Ernst Arnold zum 60. Todestag“. Beginn ist um 18.00 Uhr. Die Zuhörerschaft wird um „Eintrittsspenden“ gebeten (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro). Auskunft: Telefon 0664/55 66 973 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister).

Die Organisator*innen ersuchen das Publikum um Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften. An der klangvollen Hommage an Ernst Arnold wirken Hanna Gegenhuber (Sopran), Thomas Schmidt (Tenor), Jinghi Tang (Tenor) sowie Shih-Yeh Lu (Klavier) mit. Ernst Arnold ruht in einem ehrenhalber gewidmeten Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof und es wurde ein Park nach ihm benannt. In der Musik-Sammlung der „Wienbibliothek im Rathaus“ befindet sich der Nachlass. Informationen über sonstige Veranstaltungen in den Museumsräumen können Interessierte per E-Mail einholen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ernst Arnold (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ernst_Arnold

Wienbibliothek im Rathaus: www.wienbibliothek.at/bestaende-sammlungen/musiksammlung

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

