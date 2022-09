ÖGPÄRC: Tag der Ersten Hilfe

Verbrennungen kompetent versorgen

Wien (OTS) - Kompetente erste Hilfe und der rasche Transport von Brandverletzten an ein Zentrum stellt aus Sicht des Experten für Verbrennungschirurgie und Präsidenten der ÖGPÄRC Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz ein wesentliches Element der modernen Brandverletzten-Behandlung dar. »Erste Hilfe und eine rasche Erstversorgung ist für den Verlauf einer Verbrennung oder Verbrühung entscheidend. Frühzeitige Maßnahmen verhindern eine weitere Hautschädigung und erhöhen bei einer schweren Verbrennung die Überlebenschancen.« Als Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am LKH Univ. Klinikum Graz und Spezialist für Brandverletzungen, will er am Welt-Tag der Ersten Hilfe ganz besonders darauf hinweisen, dass eine richtige Erstversorgung von Verbrennungen von entscheidender Bedeutung ist.

