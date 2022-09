Schmidt/Suchan-Mayr zur Kinderbetreuung: „Ganztägig, ganzjährig und gratis – das ist unser Ziel für Niederösterreich!“

SPÖ NÖ-KinderPROgramm soll nun in großen Teilen umgesetzt werden; SozialdemokratInnen pochen auf gratis Nachmittagsbetreuung

St. Pölten (OTS) - „Die Bildungschancen der Jüngsten unserer Gesellschaft sind der Garant für eine gute Zukunft! Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinderbetreuung in Niederösterreich ganztägig, ganzjährig und gratis angeboten wird und nicht von der familiären Einkommenssituation beeinflusst wird! Jedes Kind hat das Recht auf die beste Bildung und diese beginnt bereits im Kindergarten – in der ersten Bildungseinrichtung eines Menschen!“, unterstreicht die Bildungssprecherin der SPÖ NÖ, LAbg. Elvira Schmidt, die Ausführungen von LHStv. Franz Schnabl zur Zukunftsstrategie und betont die Wichtigkeit einer flächendeckenden und qualitativ, hochwertigen Kinderbetreuung in Niederösterreich.

Auch die Familiensprecherin der SPÖ NÖ, LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr, sieht dieses Vorhaben, die Kinderbetreuung in Niederösterreich ganztägig, ganzjährig und gratis anzubieten, als unabdingbar an: „Mit dem ‚SPÖ NÖ-KinderPROgramm‘ könnten wir eine echte Wahlfreiheit für alle Familien in Niederösterreich erreichen und die Wirkungen dieser Wahlfreiheit wären vielschichtig: Eltern würden organisatorisch und vor allem finanziell entlastet werden und die Kinder könnten unbeschwert den Kindergarten besuchen. Eine Win-win-Situation für alle, die es nun umzusetzen gilt! Der Kindergarten muss auch am Nachmittag gratis zur Verfügung stehen!“

