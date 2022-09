Deutsch/Kocevar: „Niederösterreich gehört nicht der ÖVP, sondern den Menschen!“

Es braucht ein starkes Gegengewicht zur ÖVP – Schluss mit schwarz-türkiser Klientelpolitik – SPÖ hat die richtigen Lösungen für das Land

St. Pölten/Laxenburg (OTS) - „Niederösterreich gehört nicht der ÖVP, sondern den Menschen. Es braucht daher ein starkes Gegengewicht zur ÖVP – und das sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Wir stellen uns den Herausforderungen und haben die richtigen Lösungen, von der Kinderbetreuung und Bildung über Arbeit und Wirtschaft bis hin zu Pflege und Gesundheit. Wir wollen in Niederösterreich eine Politik, von der alle Menschen etwas haben – nicht nur die reichsten zehn Prozent. Ein echtes Miteinander aller politischen Kräfte: Dann ist auch Vieles möglich“, so der Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich Wolfgang Kocevar zu den heutigen Ausführungen von SPÖ-Landesparteivorsitzendem, LH-Stv. Franz Schnabl. Die SPÖ NÖ habe mit ihrem KinderPROgramm eine Steilvorlage geliefert und nach langen Wochen der Ablehnung durch die ÖVP musste sie diese Woche endlich einlenken – auf Druck aller politischen Kräfte und der Menschen in diesem Land, die Lösungen brauchen. „Ein erster Schritt in die richtige Richtung – für die Eltern und die Kinder in diesem Land“, sagt Kocevar. „Niederösterreich braucht eine bunte, vielschichtige Politik – damit Druck gar nicht notwendig ist, sondern Politik das tut, was für die Niederösterreicher*innen notwendig ist!“, so Kocevar heute, Donnerstag.

„Die ÖVP ist nur mehr mit sich selbst beschäftigt – sie steckt bis zum Hals in einem Sumpf aus Korruptionsskandalen, Postenschacher und Machtmissbrauch. Die ÖVP diffamiert die SPÖ und ihre Wähler*innen und die Nehammer-Partei arbeitet nur für sich selbst und den eigenen Vorteil statt für die Menschen in diesem Land“, betont SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und pflichtet Franz Schnabl bei, der heute in einer Rede die Notwendigkeit für ein Ende der ÖVP-Klischeewelt und Klientelpolitik bekräftigt hat. „Die Regierung lässt die Bevölkerung mit der Teuerung, mit Corona und Energieknappheit alleine. Es gibt nur Ankündigungen und Überschriften. Es ist endlich Zeit für ein starkes Gegengewicht – in Österreich und in Niederösterreich!“, so Deutsch.

