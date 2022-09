Teuerung – SPÖ-Deutsch: „ÖVP-Streit Brunner gegen Nehammer eskaliert, Bevölkerung bleibt auf der Strecke“

SPÖ hat Modell zur Senkung der Gaspreise vorgelegt: ÖVP soll sich für Umsetzung dieses Modells starkmachen, statt öffentlich zu streiten – Energiepreise müssen runter!

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik an der führungslos dahintrudelnden ÖVP geübt, die nur mehr mit Skandalen und Streit in den eigenen Reihen beschäftigt ist. „Die Zustände in der ÖVP sind ungeheuerlich, wie die heutigen Wortmeldungen von ÖVP-Finanzminister Brunner auf ATV Aktuell zeigen. Während ÖVP-Kanzler Nehammer vor wenigen Tagen im ORF-‚Sommergespräch‘ vollmundig Entlastungen bei Gas, Öl und anderen Energieträgern angekündigt hat, steht sein Finanzminister heute voll auf der Bremse und warnt sogar wörtlich davor, zu ‚übertreiben‘. Obwohl, wie von der SPÖ seit langem gefordert, weitere Entlastungen etwa bei den Gaspreisen längst überfällig sind“, so Deutsch, für den klar ist: „Der türkise Streit Brunner gegen Nehammer eskaliert auf offener Bühne, die Bevölkerung bleibt dabei auf der Strecke.“ ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht angesichts des ÖVP-Streits Brunner gegen Nehammer fest: „Nehammer kann Kanzler nicht. Er hat kein Leadership, keine Konzepte und keine Lösungsvorschläge. Nehammer ist eine Lame Duck, der nicht einmal die eigene Partei im Griff hat, geschweige denn Herausforderungen wie der Teuerungs- und Energiekrise gewachsen ist“, so Deutsch.

„Während in der ÖVP nach dem Motto ‚Jeder gegen jeden‘ gestritten wird, arbeitet die SPÖ für Österreich und hat die richtigen Lösungen für das Land und die Menschen. Die SPÖ hat heute ein umfassendes, nachhaltiges und wirksames Modell zur Senkung der Gas- und Strompreise vorgelegt. Statt weiter türkise Machtkämpfe auf offener Bühne auszutragen und die Menschen im Stich zu lassen, soll die Regierung endlich über ihren Schatten springen und sich für die Umsetzung des SPÖ-Modells starkmachen. Das morgige Sondertreffen der EU-Energieminister*innen ist ein Lackmustest, wie ernst es der Nehammer-Regierung wirklich ist mit der Bekämpfung der Teuerung und der explodierenden Energiepreise“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/up

