Wie sich Frauen am Land behaupten - Beispiele aus der Wachau

"Land und Leute"-Magazin am Samstag, 17. September 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Chancen einer ländlich-kleinstädtischen Region nutzen, traditionelle Rollenbilder aufbrechen und erfolgreich am Land leben und arbeiten – das machen Frauen in der Region Wachau-Dunkelsteinerwald in Niederösterreich auf unterschiedliche Art und Weise vor. Davon erzählt ein im Auftrag der Leader Region entstandenes Buch mit dem Titel „Dann zeige ich allen, dass es anders ist“. Zwanzig Frauen aus dem Gebiet werden darin porträtiert, drei von ihnen hat „Land und Leute“ besucht: die Unternehmerin Doris Teleu mit einem Geschäft und Online-Handel mit Nähzubehör und Stoffen, die Landwirtin Agnes Penner, die japanische Wagyu-Rinder züchtet und die Geschäftsführerin des Naturparks Jauerling-Wachau, Mathilde Stalleger. Sie erzählen über ihr Leben im ländlichen Raum und wo es noch Hürden gibt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 17. September:

*Rinderschau mit Weltkongress

Die besten Fleckviehkühe Österreichs treffen sich in Freistadt in Oberösterreich. Das „Land und Leute“-Team begleitet Landwirt Markus Gruber aus St. Georgen am Walde mit seiner Kuh zur Bundesfleckviehschau.

*Schmankerl von der Landjugend

Auf dem Kerndlerhof im niederösterreichischen Mostviertel wird groß aufgekocht: es gibt Schweinsrollbraten mit selbstgemachten Bandnudeln, bevor sich die Landjugendgruppe Petzenkirchen-Bergland um saubere und sichere Spielplätze und Wanderwege kümmert.

*Trachtenschmuck mit EU-Patent

Wie man aus Hirschgeweihen und aus Reh- und Gämsenkrickeln Schmuck fertigt, zeigt Johann Obernosterer in Kornat im Kärntner Lesachtal. Er besitzt für seine Unikate in der Zusammensetzung mit Holz ein EU-weites Patent.

*Steirische Käsekunst

Blauschimmelkäse mit Schokostückchen und Camembert mit kandierter Mango – in Riegersburg, im Herzen des Vulkanlandes, veredelt Cheese-Artist Bernhard Gruber Käse zu Kunstwerken für den Gaumen.

