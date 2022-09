Tenovos tritt der MACH Alliance bei, um den integrierten Ansatz für Digital Asset Management (DAM) für Unternehmen weiter zu stärken

New York (ots/PRNewswire) - Tenovos, die Plattform für Data-First Digital Asset Management (DAM), ist der MACH Alliance beigetreten, einer Gruppe unabhängiger Technologieunternehmen, die sich für offene Technologie-Ökosysteme höchster Qualität engagieren.

Gegründet mit dem Ziel, ein erstklassiges DAM zu schaffen, das den gesamten Asset-Lebenszyklus von der Erstellung bis zur Veröffentlichung grundlegend unterstützt, teilt Tenovos die Überzeugung, dass Interoperabilität zwischen Systemen und offene Architektur die Zukunft der Softwareentwicklung sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ein Ökosystem aus erstklassigen Technologien verschiedener Anbieter auszuwählen, mit denen Inhalte, Informationen und Daten nahtlos weitergegeben werden können, wodurch Teams besser und effizienter zusammenarbeiten.

Vor der Mitgliedschaft in der MACH (Microservices-based, API-first, Cloud-native SaaS und Headless) Alliance durchlief die Tenovos-Plattform zunächst einen strengen Prozess zur Prüfung der Technologiearchitektur.

„Marken sollten die Möglichkeit haben, die beste Technologie zu wählen, die ihnen zur Verfügung steht, und nicht durch ältere monolithische Systeme behindert zu werden", sagte D. Scott Bowen, CEO von Tenovos. „Diese teuren Legacy-Systeme sind nicht nur nicht Cloud-nativ, sondern erfordern oft massive Anpassungen, die Innovationen weitestgehend unmöglich machen."

Als Teil der Allianz arbeiten Mitglieder und unterstützende Organisationen gemeinsam an gängigen Use Cases, um den Markt zu informieren und integrierte Lösungen für die gesamte Content-Journey bereitzustellen.

Die Partnerschaft zwischen Contentstack, dem führenden Anbieter in der Kategorie Content Experience Platform (CXP) und Tenovos ermöglicht es Marketingfachleuten und Entwicklern, digitale Erlebnisse bereit zu stellen, so schnell es ihre Vorstellungskraft erlaubt. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie MACH-Alliance-Mitglieder zusammenwirken, um etwas Größeres zu schaffen, als das, was sie individuell erreichen könnten – alles zum Vorteil der Kunden.

„Unsere Technologien ermöglichen es Marketingteams, DAM-Assets auszuwählen und sofort im Web zu veröffentlichen", sagte Conor Egan, VP of Product and Engineering bei Contentstack. „Dies ermöglicht es Marken, den umständlichen und komplexen Prozess der Verteilung von Inhalten zu rationalisieren, was ohne die zugrunde liegende Architektur nicht möglich wäre."

„Unternehmensmarken streben nach Effizienz über ihren gesamten kreativen Produktionslebenszyklus hinweg. Da DAM als zentrale Quelle für Content Truth fungiert, ist es wichtig, dass ein modernes DAM eine nahtlose Interoperabilität bietet", sagte Casper Rasmussen, Präsident der MACH Alliance. „Wir freuen uns, Tenovos in der Allianz willkommen zu heißen; das Unternehmen ist ein tolles Beispiel dafür, wie eine etablierte Anforderungskategorie dank innovativer und flexibler Technologieansätze revolutioniert werden kann, was sowohl Produktivität als auch Leistung steigert."

Informationen zu Tenovos

Tenovos ist eine Data-First Digital Asset Management-Plattform, die intuitiv gestaltet wurde, um Marken in die Lage zu versetzen, die traditionelle Komplexität der Erstellung und Aktivierung globaler Inhalte zu rationalisieren und zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.thomabravo.com.

Informationen zu MACH Alliance

Die MACH Alliance ist eine Non-Profit-Organisation [501(c)(6)], die von einem unabhängigen Gremium geleitet wird und keine bestimmten Anbieter, Mitglieder oder andere Personen unterstützt. Die Allianz wurde im Juni 2020 gegründet, um Unternehmen bei der Navigation durch die komplexe moderne Technologielandschaft zu unterstützen. Sie zielt darauf ab, die geschäftlichen Vorteile von Open-Tech-Ökosystemen zu demonstrieren, die auf Microservices, API-first, Cloud-native SaaS und Headless basieren. Alle Mitglieder der MACH Alliance erfüllen die auf der Website veröffentlichten Zertifizierungsgrundsätze.

Die MACH Alliance begrüßt Technologieunternehmen und einzelne Branchenexperten, die die gleiche Vision für die Zukunft teilen. Erfahren Sie mehr über die Allianz- und MACH-Zertifizierung auf machalliance.org, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

