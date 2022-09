Huawei ICT Day 2022: Gemeinsam neue Werte schaffen

Wien (OTS) - Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem die Digitalisierung sämtliche Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Dabei sind Regierungen und Unternehmen weltweit in allen Phasen ihrer digitalen Transformation mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert - von der Digitalisierung der Büros und Produktion bis hin zur industriellen Unterstützung und den zentralen Betriebs- und Datensystemen. Unter dem Motto „Create New Value Together” hielt Huawei den Huawei ICT Day 2022 im Hilton Vienna Danube Waterfront Hotel ab, um in genau diese Herausforderungen weiter einzutauchen und gemeinsam mit Branchenvertreter:innen Lösungsansätze zu erarbeiten. Willi Song, Präsident der Enterprise Business Group, Huawei CEE & Nordic sagt zum Event: „In Zukunft möchten wir ein solides Ökosystem für transparente und offene Zusammenarbeit sowie gemeinsame Erfolge im ICT Sektor noch weiter aufbauen. Wir freuen uns, am heutigen ICT Day eine Plattform für den intensiven Austausch zwischen Stakeholdern zu ermöglichen.“

Den Auftakt des ICT Days machte Fjodor Gütermann, stellvertretender Leiter der Abteilung Telekommunikationspolitik und ICT-Infrastruktur vom Bundesministerium für Finanzen, mit seiner Rede über die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Österreich mit internationalen ICT-Unternehmen: „Große Ziele können nur gemeinsam erreicht werden. In Österreich begrüßen wir internationale ICT-Unternehmen die mit ihren globalen Perspektiven und Erfahrungen dazu beitragen, unser Ziel der umfassenden Digitalisierung österreichischer Infrastruktur zu erreichen.“



Die Synergie zwischen Grün und Innovation

Eines der Highlights der Veranstaltung war die Panel-Diskussion zum Thema „Neue Werte schaffen durch die Synergie zwischen Grün und Innovation“ mit Entscheidungsträger:innen führender österreichischer Unternehmen. Nikolaus Pelinka, Managing Director der Kobza Media Beratungs GmbH und Leiter der Panel-Dikussion betont: „Als Gründer des Darwin's Circle und langjähriger Partner von Huawei ist es mir eine große Ehre, am heutigen ICT Day mit C-Level Managerinnen und Managern über die Anwendung von Technologie zum Schutz der Umwelt zu diskutieren. Dabei geht es vor allem um die eine Frage: Wie können Unternehmen mithilfe von Technologie ihren CO2-Ausstoß nachhaltig reduzieren und wir gemeinsam die Welt retten.“

Eine wichtige Rolle zur Erreichung der CO2-Neutralität spielen die größten Infrastrukturunternehmen Österreichs, welche mit der ASFINAG und Austro Control ebenfalls an der Diskussion beteiligt waren und Einblicke in ihre Nachhaltigkeitsstrategien gaben. Valerie Hackl, Managing Director der Austro Control: „Austro Control steht für sicheren und nachhaltigen Flugverkehr. Wir sorgen dafür, dass Flugzeuge umweltschonender unterwegs sein können: Durch innovative Verfahren optimieren wir kontinuierlich das Luftraummanagement, und durch kürzere Flugrouten leisten wir einen maßgeblichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen und damit zur Erreichung der europäischen Umweltziele. Diesen Weg wollen wir mit neuen Technologien in Zukunft konsequent fortsetzen.“ Hartwig Hufnagl, CEO der ASFINAG, zum neuesten Nachhaltigkeits-Pilotprojekt: „Bis zum Jahr 2030 haben wir bei der ASFINAG das Ziel, bilanziell stromautark zu werden und alle Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen zu betreiben. Das gelingt uns nur mit dem Einsatz modernster Technologie und vielseitiger Innovativen. Den richtigen Weg dorthin gehen wir bereits, zum Beispiel indem wir in einem Pilotprojekt auf der Europabrücke Mikrowindturbinen montieren und so in Zukunft hier bis zu 70.000 kw/h Strom erzeugen können.“

Die neuesten ICT-Produkte mit im Gepäck

Huawei vereinfacht, zusammen mit seinen Partnern, den Weg zur Digitalisierung und zu umweltfreundlicherem Betrieb. Mithilfe von innovativen, zuverlässigen Technologien werden Mehrwerte generiert, um die eigenen Kunden mit schnellen Services zu begeistern. Im Rahmen des ICT Days präsentierte Huawei daher auch seinen ICT-Roadshow-Truck, der bereits mit zahlreichen Stopps in ganz Europa auf Tour ging und derzeit durch Zentral-, Ost- und Nordeuropa fährt. Dieser ist mit einer Reihe von ICT-Produkten, -Portfolios und -Lösungen ausgestattet und wurde passend für die Anforderungen verschiedener Industrieszenarien entwickelt. Zudem gab das Technologieunternehmen spannende Einblicke in bahnbrechenden Innovationen und Best-Practice Beispiele für die Arbeit mit seinen Kunden und Partnern.

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication

+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterpris