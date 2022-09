Dr. Walter Rosenkranz: „Ein großes Dankeschön an über 20.000 Unterstützer!“

Fan-Paket für den freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidaten wird zum absoluten Renner!

In der Vorwoche hat FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Walter Rosenkranz 18.500 Unterstützungserklärungen beim Innenministerium eingereicht und somit seine Kandidatur bestätigt. Auch danach kamen weitere Unterstützungserklärungen in der FPÖ-Zentrale an. „In Summe halten wir nun bei etwas über 20.000 Unterstützungserklärungen, für die ich mich sehr herzlich bedanke. Dieser Rückhalt gibt mir Kraft und Energie für die intensive Phase des Wahlkampfs“, erklärte Dr. Walter Rosenkranz.

Seit dieser Woche ist außerdem das „Walter Rosenkranz Fan-Paket“ erhältlich. Es besteht aus einem Folder mit den wichtigsten Positionen und Forderungen des Bundespräsidentschaftskandidaten, Kugelschreibern, Rosenkranz-Aufklebern sowie einem Rosenkranz-Pin zum Anstecken an die Kleidung. Schon am ersten Tag gingen über dreihundert Bestellungen in der FPÖ-Bundesgeschäftsstelle ein. „Es freut mich, dass so viele Bürger hinter mir stehen und auch die Bereitschaft an den Tag legen, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für meine Kandidatur Werbung zu machen. Das alles sind kleine Puzzlesteine für einen Erfolg am 9. Oktober und den damit verbundenen so notwendigen Wechsel in der Hofburg“, zeigte sich Rosenkranz überzeugt.

Der Wahlkampf führt Dr. Walter Rosenkranz am kommenden Wochenende nach Wien, Salzburg und Tirol. Nach dem Oktoberfest der Leopoldstädter FPÖ im Soosser Weinhaus am Freitag besucht Rosenkranz am Samstag das traditionelle Wasserscheibenschießen am Prebersee, ehe am Samstagabend bei der Großveranstaltung anlässlich der Tiroler Landtagswahl im Congress Innsbruck ein gemeinsamer Auftritt mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl auf dem Programm steht. Dr. Walter Rosenkranz: „Ich freue mich auf die vielen persönlichen Gespräche, die ich bei diesen Gelegenheiten führen kann.“

Alle Termine in der Übersicht gibt es unter www.walter-rosenkranz.at. Dort kann auch das „Walter Rosenkranz Fan-Paket“ bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs

Team Dr. Walter Rosenkranz

Medien-Ansprechpartner Volker Höferl

0664 / 8257833

bpw2022 @ fpoe.at

www.walter-rosenkranz.at